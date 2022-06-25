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Идеи для торговли на рынках США
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
Додано: Сер 02 лют, 2022 20:29
zРадио написав: phantom_systems написав:
Там же не только Нетфликс и Зум сдулись. Например, AMD и NVDA отминусовали треть вместе с Теслой. Видать, майнеры перестали расхватывать карты втридорога.
Похоже, большинство техов существенно скорректируются. Сегодня "именинник" PayPal - минус 25%
Палка на крипте хайпанула, а в остальном у них дела так себе. Сильная конкуренция, да и eBay их отлучил, теперь сам делает процессинг карточных платежей.
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Додано: Чет 03 лют, 2022 17:08
phantom_systems
Похоже, одномоментная коррекция на 25% - это новый бич техов. Сегодня это Meta (FB). Реально невозможно показывать такую органику маркетинговых и финансовых показателей, которая бы соответствовала темпам роста фондовой стоимости с апреля 2020-го. На QE "хорошие" акции чрезмерно росли, на QT будут чрезмерно падать.
У кого из лидеров биржевого роста радикально выросли продажи? Кроме Теслы затрудняюсь кого-нибудь назвать
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Додано: Чет 03 лют, 2022 22:09
zРадио написав:phantom_systems
Похоже, одномоментная коррекция на 25% - это новый бич техов. Сегодня это Meta (FB). Реально невозможно показывать такую органику маркетинговых и финансовых показателей, которая бы соответствовала темпам роста фондовой стоимости с апреля 2020-го. На QE "хорошие" акции чрезмерно росли, на QT будут чрезмерно падать.
У кого из лидеров биржевого роста радикально выросли продажи? Кроме Теслы затрудняюсь кого-нибудь назвать
У Зума, но не сильно им это помогло
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Додано: Сер 23 лют, 2022 21:29
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Додано: Вів 10 тра, 2022 20:23
чьо, як тутай у геніїв інвестування справи? усє окі?
які досягення? поразіть форумчан...
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Додано: Сер 11 тра, 2022 19:50
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Додано: Сер 11 тра, 2022 21:11
change_pm написав:
чьо, як тутай у геніїв інвестування справи? усє окі?
які досягення? поразіть форумчан...
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Додано: Пон 23 тра, 2022 10:15
change_pm написав:
поразіть форумчан
Що тут розповідати, NIO: -64%, Lucid: -51%, gamestop: -15%, HYZN: -42%
Чекаємо кращих часів, якщо вони будуть))
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Додано: Суб 25 чер, 2022 07:23
Да, где делись Libo и St/2?
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Додано: Суб 25 чер, 2022 19:36
станок обязательно обратно включат, просто подождите и 10000 сипи свершится, мир явно свернул не туда и другого выбора кроме печатного станка нет
хотя на этой недельке могут и откатить
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