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Ідеї для торгівлі на ринках США
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
Додано: Пон 18 лип, 2022 13:23
Есть ли смысл покупать акции номинированные в $ по курсу 29.5.
Будьте осторожны
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