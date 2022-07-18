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Ідеї для торгівлі
на ринках США

Ідеї для торгівлі на ринках США
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
  #<1 ... 326327328329
Повідомлення Додано: Пон 18 лип, 2022 13:23

Есть ли смысл покупать акции номинированные в $ по курсу 29.5.
Будьте осторожны
St/2
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  #<1 ... 326327328329
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