Есть ли смысл покупать акции номинированные в $ по курсу 29.5.
Будьте осторожны
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
Додано: Пон 18 лип, 2022 13:23
Есть ли смысл покупать акции номинированные в $ по курсу 29.5.
Будьте осторожны
Додано: Вів 19 лип, 2022 17:14
Re: Ідеї для торгівлі на ринках США
купил сейчас акцию за 100 дол, продал зимой за 99 дол, грустишь что получил 1% убытка
а потом в апреле 2023 узнаешь в налоговой что летом купил ты акцию за 2950 грн а зимой продал за 6000+ грн и теперь должен подоходный налог 550 грн - радуешься
Додано: Вів 19 лип, 2022 19:30
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