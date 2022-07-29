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Ідеї для торгівлі
на ринках США

Ідеї для торгівлі на ринках США
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
  #<1 ... 326327328329
Повідомлення Додано: Пон 18 лип, 2022 13:23

Есть ли смысл покупать акции номинированные в $ по курсу 29.5.
Будьте осторожны
St/2
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Повідомлення Додано: Вів 19 лип, 2022 16:18

St/2
Що маєте на увазі?
V2
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Повідомлення Додано: Вів 19 лип, 2022 17:14

Re: Ідеї для торгівлі на ринках США

купил сейчас акцию за 100 дол, продал зимой за 99 дол, грустишь что получил 1% убытка
а потом в апреле 2023 узнаешь в налоговой что летом купил ты акцию за 2950 грн а зимой продал за 6000+ грн и теперь должен подоходный налог 550 грн - радуешься :D
nekefer
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Повідомлення Додано: Вів 19 лип, 2022 19:30

  V2 написав:St/2
Що маєте на увазі?

И одно дело, когда это курс пошел, другое,когда покупая валютные бумаги сразу вретаешь на разницу 36-29
Потому сделки исключительно интрадей
St/2
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Повідомлення Додано: Чет 28 лип, 2022 22:19

  San написав:PBR

За последние 8 месяцев уже 6 дол дивидендов получил/начислили при вложении в 10 дол. Кеш-машина. Вполне реально, что за год на мои вложения дивдоходность будет 80%.
P.s. Все-таки 6 дол на адр уже за 4 последовательных квартала вышло, что где-то 45% доходности при нынешней цене в 13.4
San
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 21:50

  San написав:
  San написав:PBR

За последние 8 месяцев уже 6 дол дивидендов получил/начислили при вложении в 10 дол. Кеш-машина. Вполне реально, что за год на мои вложения дивдоходность будет 80%.
P.s. Все-таки 6 дол на адр уже за 4 последовательных квартала вышло, что где-то 45% доходности при нынешней цене в 13.4


Ну під диви таке хз як можна планувати... можливо, вгадали

(гімно-сервіс-хостінг-картинок вивалює лажу і не маю зараз можливості додати графік, як полагодять докину)
DmitryZP
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 22:36

  DmitryZP написав:
  San написав:
  San написав:PBR

За последние 8 месяцев уже 6 дол дивидендов получил/начислили при вложении в 10 дол. Кеш-машина. Вполне реально, что за год на мои вложения дивдоходность будет 80%.
P.s. Все-таки 6 дол на адр уже за 4 последовательных квартала вышло, что где-то 45% доходности при нынешней цене в 13.4


Ну під диви таке хз як можна планувати... можливо, вгадали

Сразу оговорюсь, что в этой инвестиции большой минус, что юрисдикция компании - не США.

Я купил на их презентации инвесторам, сделанной в ноябре того года, что они при осторожном сценарии в 60 дол за баррель собирались выплатить 60 млрд дол дивидендов за 5 лет. Капитализация на тот момент была 60 млрд дол. То есть они обещали при таком положении дел 20% див доходности и полный возврат за 5 лет. А при цене нефти 40 дол они обещали минимум 4 млрд дол ежегодно дивидендов (7% доходность в таком случае).
Ну вот дело пошло оптимистично и квартальные дивиденды объявили в 17 млрд дол
San
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  #<1 ... 326327328329
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