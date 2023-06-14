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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
Додано: Сер 14 чер, 2023 08:43
Re: Ідеї для торгівлі на ринках США
Доброго всем утра. Я здесь новый пользователь. Хотелось бы узнать можно ли найти здесь партнёра или наставника для торговли различными фин инструментами? Буду благодарен за каждый ответ. Хорошего всем дня.
Додано: Сер 14 чер, 2023 09:35
Re: Ідеї для торгівлі на ринках США
не нужен Вам никакой наставник и тем более торговля, начните с инвестирования в индекс (например SPY VOO), выделяйте в месяц какуюто сумму "на старость" плюс минус равномерную и смотрите на график гдебы подешеле купить за тот месяц
года через 3 таких покупок проверьте угадали "дешевые" моменты или скорее нет
если все хорошо то Ваш капитал скорее всего увеличится бОльше чем в Приватбанке на валютном депозите за тот же срок, но не факт
потом и решайте о торговле, иначе вся эта инфраструктура, курсы, услуги просто выкачает деньги
пару книжек для основы можно найти в инете бесплатно, они все одинаковые
"торговля" для тех кто этим будет жить, оно Вам нужно?
Додано: Сер 14 чер, 2023 10:05
nekefer
Дякую за відповідь. Я згоден з цією стратегією, але ж на ринку бувають різні можливості зі значно вищою дохідністю та мінімальними ризиками. Чи є сенс їх втрачати?
Додано: Сер 14 чер, 2023 10:36
Re: Ідеї для торгівлі на ринках США
таких возможностей много везде
и перекупа, т.е. торговца подержанными автомобилями есть варианты дешевых машин которые нужно срочно брать
и у таксиста на той же подержанной дешевой машине бывают выгодные клиенты которых нужно срочно везти
и у любого соискателя любой работы бывают вакансии которые нужно хватать
а уж если есть капитал, то возможностей в разы больше среди людей у которых этого капитала нет
попадая же на биржу Вы окажитесь среди тех у кого капитал безграничен, интеллект/информации в разы лучше Ваших, но главное которые имеют целую жизнь опыта отъёма Ваших денег, они этим только и живут
покупайте индекс 3 года каждый месяц и почувствуйте на практике, это достаточно безопасно и доходчиво покажет как трудно сделать бОльше
никуда биржа не денется через 3 года, не упустите
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