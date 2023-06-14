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Ідеї для торгівлі
на ринках США

Ідеї для торгівлі на ринках США
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
  #<1 ... 329330331332
Повідомлення Додано: Сер 14 чер, 2023 08:43

Re: Ідеї для торгівлі на ринках США

Доброго всем утра. Я здесь новый пользователь. Хотелось бы узнать можно ли найти здесь партнёра или наставника для торговли различными фин инструментами? Буду благодарен за каждый ответ. Хорошего всем дня.
VladInvest
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 чер, 2023 09:35

Re: Ідеї для торгівлі на ринках США

не нужен Вам никакой наставник и тем более торговля, начните с инвестирования в индекс (например SPY VOO), выделяйте в месяц какуюто сумму "на старость" плюс минус равномерную и смотрите на график гдебы подешеле купить за тот месяц
года через 3 таких покупок проверьте угадали "дешевые" моменты или скорее нет
если все хорошо то Ваш капитал скорее всего увеличится бОльше чем в Приватбанке на валютном депозите за тот же срок, но не факт :lol:
потом и решайте о торговле, иначе вся эта инфраструктура, курсы, услуги просто выкачает деньги
пару книжек для основы можно найти в инете бесплатно, они все одинаковые
"торговля" для тех кто этим будет жить, оно Вам нужно?
nekefer
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Повідомлення Додано: Сер 14 чер, 2023 10:05

nekefer
Дякую за відповідь. Я згоден з цією стратегією, але ж на ринку бувають різні можливості зі значно вищою дохідністю та мінімальними ризиками. Чи є сенс їх втрачати?
VladInvest
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 чер, 2023 10:36

Re: Ідеї для торгівлі на ринках США

таких возможностей много везде
и перекупа, т.е. торговца подержанными автомобилями есть варианты дешевых машин которые нужно срочно брать
и у таксиста на той же подержанной дешевой машине бывают выгодные клиенты которых нужно срочно везти
и у любого соискателя любой работы бывают вакансии которые нужно хватать
а уж если есть капитал, то возможностей в разы больше среди людей у которых этого капитала нет
попадая же на биржу Вы окажитесь среди тех у кого капитал безграничен, интеллект/информации в разы лучше Ваших, но главное которые имеют целую жизнь опыта отъёма Ваших денег, они этим только и живут

покупайте индекс 3 года каждый месяц и почувствуйте на практике, это достаточно безопасно и доходчиво покажет как трудно сделать бОльше
никуда биржа не денется через 3 года, не упустите
nekefer
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Повідомлення Додано: Сер 14 чер, 2023 14:50

VladInvest ви маєте розуміти що крім дохідності в валюті, вам ще треба дивитись на курс гривні, зараз курс мають відпустити, а це означає що відбудеться переоцінка ваших активів, і при продажі, активів які ви купити умовно по 20 грн за долар а продасте коли долар буде 42 грн то крім різниці яку ви заробите в валюті (якщо заробите) ви ще сплатите різницю з ціни покупки і продажу активу.
(купили в 2016 акцію мака коли курс був 20, продасте в кінці року коли курс може бути 42, то крім того що ви заробили би у валюті за ці роки, ви ще сплатите різницю через знецінення гривні). Це і є найбільшим вашим ризиком будучи резудентом україни.

Все решта справедливе для всіх інвесторів.
adj
 
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  #<1 ... 329330331332
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