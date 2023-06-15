Ідеї для торгівлі на ринках США

Додано: Сер 14 чер, 2023 10:36

таких возможностей много везде

и перекупа, т.е. торговца подержанными автомобилями есть варианты дешевых машин которые нужно срочно брать

и у таксиста на той же подержанной дешевой машине бывают выгодные клиенты которых нужно срочно везти

и у любого соискателя любой работы бывают вакансии которые нужно хватать

а уж если есть капитал, то возможностей в разы больше среди людей у которых этого капитала нет

попадая же на биржу Вы окажитесь среди тех у кого капитал безграничен, интеллект/информации в разы лучше Ваших, но главное которые имеют целую жизнь опыта отъёма Ваших денег, они этим только и живут



покупайте индекс 3 года каждый месяц и почувствуйте на практике, это достаточно безопасно и доходчиво покажет как трудно сделать бОльше

никуда биржа не денется через 3 года, не упустите

