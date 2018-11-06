Названивают с разных номеров.
Завтра будем писать заявление в прокуратуру. Отпишусь, когда будет какой-то прогресс.
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Як оформити кредит, нюанси та проблеми, що виникають під час кредитування, кредитні ставки та ризики.
Додано: Чет 16 січ, 2020 10:15
(неадекваты) Глобал Кредит
Названивает по долгу неизвестного мне человека. Невменяемые, все попытки объяснить, что к долгу и должнику я не имею никакого отношения безуспешны. Даже не пытаются убедится, что звонят тому или не тому, кому надо. Угрожают, что поставят на круглосуточный дозвон - специально звонил по номеру, пытался что-то объяснить (044) 466-28-88 (взят на сайте
Названивают с разных номеров.
Завтра будем писать заявление в прокуратуру. Отпишусь, когда будет какой-то прогресс.
Додано: Чет 16 січ, 2020 10:22
Re: (неадекваты) Глобал Кредит
Приветствую полезные советы, варианты, способы наказать этих ур**.
Додано: Пон 20 січ, 2020 11:32
vpchelko
Я сперва пытался с подобной конторой Кредит Капитал нормально общаться, по закону, просил прислать документы и официальное требование. Как начали дерзить и запугивать, пару раз на три буквы отправил и перестали беспокоить.
Додано: Пон 20 січ, 2020 13:34
Проблема в том,что они не идут на контакт.
Заявление в прокуратуру уже написали (в прошлую пятницу). В среду еще продублируем заявление в полиции.
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