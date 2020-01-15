ФОПы: всё, что вы боялись спросить

Додано: Чет 16 січ, 2020 13:00

Слушаю рассмотрение Законопроекта по внесению изменений в налоговое законодательство.



Похоже Слуги хотят ставить крестики на малом и среднем бизнесе, закручивание гаек продолжается, даже по мелочам, что государство выиграет от того, что ФОПам на общей системе запретят относить на себестоимость реконструкцию основных фондов, не понимаю я происходящего, и десятки каких-то мелких других уколов, опять ужесточение, фискализация. Кто эту всю ерундистику проталкивает изначально ?

И полгода прошло, а когда уже дойдут до стимулирования роста и активности хоть чего-то ?

Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.