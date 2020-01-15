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ФОПы: всё, что вы
боялись спросить

ФОПы: всё, что вы боялись спросить
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Обговорення питань про податки та систему оподаткування на фінансовому форумі Finance.UA - податковий кодекс, податки з доходів фізичних осіб, транспортний податок, ставки, види податків і зборів
Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 12:21

ФОПы: всё, что вы боялись спросить

ФОП - это самый популярный вариант ведения предпринимательской деятельности в Украине, и, по этому поводу, есть о чем поговорить

00:45 вопрос юристу по Постановлению НБУ №162 от 27.12.19
02:02 комментарии эксперта касательно Постановления НБУ №162 от 27.12.19
06:02 почему ФОП так интересен для большого бизнеса?
08:39 ФОПы и IT сфера: специфика работы

Более детально:
https://www.youtube.com/watch?v=MMHGUeW ... e=youtu.be
Ірина_
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 13:00

Слушаю рассмотрение Законопроекта по внесению изменений в налоговое законодательство.

Похоже Слуги хотят ставить крестики на малом и среднем бизнесе, закручивание гаек продолжается, даже по мелочам, что государство выиграет от того, что ФОПам на общей системе запретят относить на себестоимость реконструкцию основных фондов, не понимаю я происходящего, и десятки каких-то мелких других уколов, опять ужесточение, фискализация. Кто эту всю ерундистику проталкивает изначально ?
И полгода прошло, а когда уже дойдут до стимулирования роста и активности хоть чего-то ?
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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