00:45 вопрос юристу по Постановлению НБУ №162 от 27.12.19
02:02 комментарии эксперта касательно Постановления НБУ №162 от 27.12.19
06:02 почему ФОП так интересен для большого бизнеса?
08:39 ФОПы и IT сфера: специфика работы
Более детально:
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Обговорення питань про податки та систему оподаткування на фінансовому форумі Finance.UA - податковий кодекс, податки з доходів фізичних осіб, транспортний податок, ставки, види податків і зборів
Додано: Чет 16 січ, 2020 12:21
ФОПы: всё, что вы боялись спросить
ФОП - это самый популярный вариант ведения предпринимательской деятельности в Украине, и, по этому поводу, есть о чем поговорить
00:45 вопрос юристу по Постановлению НБУ №162 от 27.12.19
02:02 комментарии эксперта касательно Постановления НБУ №162 от 27.12.19
06:02 почему ФОП так интересен для большого бизнеса?
08:39 ФОПы и IT сфера: специфика работы
Более детально:
Додано: Чет 16 січ, 2020 13:00
Слушаю рассмотрение Законопроекта по внесению изменений в налоговое законодательство.
Похоже Слуги хотят ставить крестики на малом и среднем бизнесе, закручивание гаек продолжается, даже по мелочам, что государство выиграет от того, что ФОПам на общей системе запретят относить на себестоимость реконструкцию основных фондов, не понимаю я происходящего, и десятки каких-то мелких других уколов, опять ужесточение, фискализация. Кто эту всю ерундистику проталкивает изначально ?
И полгода прошло, а когда уже дойдут до стимулирования роста и активности хоть чего-то ?
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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