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Податки та Оподаткування,
Державний бюджет
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Податки та Оподаткування, Державний бюджет
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Державний бюджет України
У цьому форумі обговорюються всі питання, пов'язані з бюджетом: бюджетна система, бюджетний кодекс, державний бюджет, державний борг, місцеві бюджети, місячна звітність, фінансові органи
88
581
Сер 04 жов, 2017 08:49
s151210aneli
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Відповіді
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Останнє
Борьба с мошенничеством: горячая линия
1
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2
Редактор форума
» Сер 22 лис, 2017 21:52
14
15612
Суб 23 гру, 2017 14:00
kred_vredit
Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора
1
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31
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32
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33
Модератор
» Вів 30 тра, 2017 16:30
325
217943
П'ят 22 гру, 2017 15:17
Редактор форума
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Останнє
Налоговый Кодекс. Текст. Принятый вариант.
1
,
2
Модератор
» Суб 04 гру, 2010 19:40
16
47755
Сер 18 лис, 2015 13:12
yevniko
Державна Податкова Адміністрація України
Модератор
» Сер 27 жов, 2010 14:34
3
24177
П'ят 10 лип, 2015 08:44
VobuNedvizh
АПУ Асоціація "Податки України"
1
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5
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6
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7
taxukraineorg
» Пон 11 лип, 2016 11:13
64
15876
Суб 23 гру, 2017 19:58
taxukraineorg
ФОП и текущие счета физлица
1
,
2
,
3
S15
» Сер 14 сер, 2013 11:39
24
38432
Нед 17 гру, 2017 11:56
Амвросий
Закриття ФОП Моя історія ....
Пчёлка
» П'ят 24 бер, 2017 18:53
9
2189
Сер 13 гру, 2017 14:44
Scholar
«Кто стучится в дом ком мне?» — налоговые проверки 2018
taxukraineorg
» Чет 07 гру, 2017 14:23
0
187
Чет 07 гру, 2017 14:23
taxukraineorg
НАЛОГОВАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ЛЬГОТА 2018 – КТО МОЖЕТ НА НЕЁ РАССЧИТЫ
taxukraineorg
» Чет 07 гру, 2017 14:22
0
114
Чет 07 гру, 2017 14:22
taxukraineorg
ЧТО ОЖИДАЕТ АУДИТОРОВ – ПОДРОБНОСТИ ЗАКОНОПРОЕКТА
taxukraineorg
» Вів 05 гру, 2017 20:37
0
230
Вів 05 гру, 2017 20:37
taxukraineorg
НОВЫЙ МЕХАНИЗМ ПРОДЛЕНИЯ ПРЕДЕЛЬНЫХ СРОКОВ ПОДАЧИ НАЛОГОВОЙ
taxukraineorg
» Вів 05 гру, 2017 20:34
0
152
Вів 05 гру, 2017 20:34
taxukraineorg
5 НОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ЗАКОНОПРОЕКТА О РЕФОРМИРОВАНИИ НАЛОГОВО
taxukraineorg
» Вів 05 гру, 2017 20:33
0
108
Вів 05 гру, 2017 20:33
taxukraineorg
ПОЧЕМУ В 2018-М ЗА СТАЖ ПРИДЁТСЯ ЗАПЛАТИТЬ ВДВОЕ БОЛЬШЕ?
taxukraineorg
» Вів 05 гру, 2017 19:36
0
192
Вів 05 гру, 2017 19:36
taxukraineorg
Большой новогодний семинар: «Составление налоговой и финансо
ukrseminar
» Нед 26 лис, 2017 20:35
0
194
Нед 26 лис, 2017 20:35
ukrseminar
Поймайте Рождественское настроение в Польше!
ukrseminar
» Нед 26 лис, 2017 20:33
0
106
Нед 26 лис, 2017 20:33
ukrseminar
УКЛОНЕНИЕ ОТ УПЛАТЫ НАЛОГОВ – 3 ОШИБКИ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЯ
taxukraineorg
» П'ят 04 сер, 2017 16:39
1
749
Чет 16 лис, 2017 22:33
Eli_
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЁТ… УСОВЕРШЕНСТВОВАН? ПОДРОБНОСТИ ЗАКОНА
taxukraineorg
» Пон 06 лис, 2017 16:37
0
250
Пон 06 лис, 2017 16:37
taxukraineorg
ЕСВ ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ: НЮАНСЫ НАЧИСЛЕНИЙ, КТО ОСВОБОЖДЁН?
taxukraineorg
» Пон 06 лис, 2017 16:35
0
184
Пон 06 лис, 2017 16:35
taxukraineorg
Google Adsense и налоги
darya kolyshko
» Сер 25 жов, 2017 13:16
0
317
Сер 25 жов, 2017 13:16
darya kolyshko
В УКРАИНЕ ПОЯВИТСЯ КРЕДИТНЫЙ РЕЕСТР – ПЛЮСЫ, МИНУСЫ, КАК ИЗМ
taxukraineorg
» Вів 10 жов, 2017 13:32
0
379
Вів 10 жов, 2017 13:32
taxukraineorg
НАЛОГИ И КРИПТОВАЛЮТА – ШАГАЕМ В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ!
taxukraineorg
» Вів 10 жов, 2017 13:31
0
235
Вів 10 жов, 2017 13:31
taxukraineorg
ПРОВЕРКИ ГОСТРУДА – ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ИНСПЕКЦИИ, СЕКРЕТЫ УПРЕЖДЕ
taxukraineorg
» Вів 10 жов, 2017 13:29
0
232
Вів 10 жов, 2017 13:29
taxukraineorg
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