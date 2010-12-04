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Державний бюджет
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Податки та Оподаткування, Державний бюджет
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Державний бюджет України
У цьому форумі обговорюються всі питання, пов'язані з бюджетом: бюджетна система, бюджетний кодекс, державний бюджет, державний борг, місцеві бюджети, місячна звітність, фінансові органи
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88 581
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Сер 04 жов, 2017 08:49
s151210aneli

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Відповіді Перегляди Останнє
Борьба с мошенничеством: горячая линия
1, 2
Редактор форума » Сер 22 лис, 2017 21:52
 14 15612
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 гру, 2017 14:00
kred_vredit
Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора
1 ... 31, 32, 33
Модератор » Вів 30 тра, 2017 16:30
 325 217943
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П'ят 22 гру, 2017 15:17
Редактор форума
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Відповіді Перегляди Останнє
Налоговый Кодекс. Текст. Принятый вариант.
1, 2
Модератор » Суб 04 гру, 2010 19:40
 16 47755
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Сер 18 лис, 2015 13:12
yevniko
Державна Податкова Адміністрація України
Модератор » Сер 27 жов, 2010 14:34
 3 24177
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П'ят 10 лип, 2015 08:44
VobuNedvizh
АПУ Асоціація "Податки України"
1 ... 5, 6, 7
taxukraineorg » Пон 11 лип, 2016 11:13
 64 15876
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 гру, 2017 19:58
taxukraineorg
ФОП и текущие счета физлица
1, 2, 3
S15 » Сер 14 сер, 2013 11:39
 24 38432
Переглянути останнє повідомлення
Нед 17 гру, 2017 11:56
Амвросий
Закриття ФОП Моя історія ....
Пчёлка » П'ят 24 бер, 2017 18:53
 9 2189
Переглянути останнє повідомлення
Сер 13 гру, 2017 14:44
Scholar
«Кто стучится в дом ком мне?» — налоговые проверки 2018
taxukraineorg » Чет 07 гру, 2017 14:23
 0 187
Переглянути останнє повідомлення
Чет 07 гру, 2017 14:23
taxukraineorg
НАЛОГОВАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ЛЬГОТА 2018 – КТО МОЖЕТ НА НЕЁ РАССЧИТЫ
taxukraineorg » Чет 07 гру, 2017 14:22
 0 114
Переглянути останнє повідомлення
Чет 07 гру, 2017 14:22
taxukraineorg
ЧТО ОЖИДАЕТ АУДИТОРОВ – ПОДРОБНОСТИ ЗАКОНОПРОЕКТА
taxukraineorg » Вів 05 гру, 2017 20:37
 0 230
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 гру, 2017 20:37
taxukraineorg
НОВЫЙ МЕХАНИЗМ ПРОДЛЕНИЯ ПРЕДЕЛЬНЫХ СРОКОВ ПОДАЧИ НАЛОГОВОЙ
taxukraineorg » Вів 05 гру, 2017 20:34
 0 152
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Вів 05 гру, 2017 20:34
taxukraineorg
5 НОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ЗАКОНОПРОЕКТА О РЕФОРМИРОВАНИИ НАЛОГОВО
taxukraineorg » Вів 05 гру, 2017 20:33
 0 108
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 гру, 2017 20:33
taxukraineorg
ПОЧЕМУ В 2018-М ЗА СТАЖ ПРИДЁТСЯ ЗАПЛАТИТЬ ВДВОЕ БОЛЬШЕ?
taxukraineorg » Вів 05 гру, 2017 19:36
 0 192
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 гру, 2017 19:36
taxukraineorg
Большой новогодний семинар: «Составление налоговой и финансо
ukrseminar » Нед 26 лис, 2017 20:35
 0 194
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Нед 26 лис, 2017 20:35
ukrseminar
Поймайте Рождественское настроение в Польше!
ukrseminar » Нед 26 лис, 2017 20:33
 0 106
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Нед 26 лис, 2017 20:33
ukrseminar
УКЛОНЕНИЕ ОТ УПЛАТЫ НАЛОГОВ – 3 ОШИБКИ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЯ
taxukraineorg » П'ят 04 сер, 2017 16:39
 1 749
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Чет 16 лис, 2017 22:33
Eli_
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЁТ… УСОВЕРШЕНСТВОВАН? ПОДРОБНОСТИ ЗАКОНА
taxukraineorg » Пон 06 лис, 2017 16:37
 0 250
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Пон 06 лис, 2017 16:37
taxukraineorg
ЕСВ ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ: НЮАНСЫ НАЧИСЛЕНИЙ, КТО ОСВОБОЖДЁН?
taxukraineorg » Пон 06 лис, 2017 16:35
 0 184
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Пон 06 лис, 2017 16:35
taxukraineorg
Google Adsense и налоги
darya kolyshko » Сер 25 жов, 2017 13:16
 0 317
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Сер 25 жов, 2017 13:16
darya kolyshko
В УКРАИНЕ ПОЯВИТСЯ КРЕДИТНЫЙ РЕЕСТР – ПЛЮСЫ, МИНУСЫ, КАК ИЗМ
taxukraineorg » Вів 10 жов, 2017 13:32
 0 379
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Вів 10 жов, 2017 13:32
taxukraineorg
НАЛОГИ И КРИПТОВАЛЮТА – ШАГАЕМ В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ!
taxukraineorg » Вів 10 жов, 2017 13:31
 0 235
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Вів 10 жов, 2017 13:31
taxukraineorg
ПРОВЕРКИ ГОСТРУДА – ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ИНСПЕКЦИИ, СЕКРЕТЫ УПРЕЖДЕ
taxukraineorg » Вів 10 жов, 2017 13:29
 0 232
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Вів 10 жов, 2017 13:29
taxukraineorg
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