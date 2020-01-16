Українці назвали достатній рівень зарплати для нардепів...

Згідний на 100%. Десь такі приблизно зарплати повинні бути по-моєму.
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Додано: П'ят 17 січ, 2020 17:27
Додано: П'ят 17 січ, 2020 18:36
Не много не в тему. Меня никто никогда еше не опрашивал. Может все опросы не в Киеве
Додано: П'ят 17 січ, 2020 21:39
Могу согласиться с вами обоими только в том случае, если кроме "пряника" (зарплата) будет и "кнут" (ответственность). А об ответственности почему-то никто не пишет. Почему?
Если через год положение в соотв. отрасли (стране) ухудшилось, соотв. министр/премьер должен вернуть полученную за год зарплату с повышающим коэф. 1,3-1,5. Ухудшилась жизнь граждан страны - соотв. должны вернуть и депутаты с Президентом.
И никаких псевдообъективных причин - зима была холодная, лето жаркое, весна и осень дождливые.
Додано: П'ят 17 січ, 2020 21:54
Нардепов по результатам кастинга (выборов) нанял народ. Кого не устраивает 25000 гр. - мандат на стол и свободен, никого не держим. Желающих поработать на вашем месте немеряно. Некоторые претенденты согласны и задаром.
Комиков всё больше и больше, публике всё грустнее и грустнее.
Додано: П'ят 17 січ, 2020 22:12
Зарплата президента США в месяц в пересчёте 800 000 грн. С какого перепугу зарплата президента Украины должна быть 500 000 грн, при том, что население США почти в 8 раз больше населения Украины, а ВВП почти в 200 раз больше?
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