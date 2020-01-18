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ukrstat.gov.ua
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 21:23

ukrstat.gov.ua

Что с ним?
Куда делась статистика?

П.С.
Чет не могу темы создавать в некоторых разделах.
С чего бы это?
Манипуляторы:
BIGor, bolex, budivelnik, chipmunk, komp, lapay, myshapiton, prdoon1, Sommer, stravapol, Surfer, Первый, Подолянин
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 21:34

И второй вопрос.
Где можно брать государственную статистику?
Манипуляторы:
BIGor, bolex, budivelnik, chipmunk, komp, lapay, myshapiton, prdoon1, Sommer, stravapol, Surfer, Первый, Подолянин
M-A-X
 
Повідомлень: 1761
З нами з: 08.10.15
Подякував: 648 раз.
Подякували: 152 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
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