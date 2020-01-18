Что с ним?
Куда делась статистика?
П.С.
Чет не могу темы создавать в некоторых разделах.
С чего бы это?
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Додано: Суб 18 січ, 2020 21:23
ukrstat.gov.ua
Что с ним?
Куда делась статистика?
П.С.
Чет не могу темы создавать в некоторых разделах.
С чего бы это?
Манипуляторы:
BIGor, bolex, budivelnik, chipmunk, komp, lapay, myshapiton, prdoon1, Sommer, stravapol, Surfer, Первый, Подолянин
Додано: Суб 18 січ, 2020 21:34
И второй вопрос.
Где можно брать государственную статистику?
Манипуляторы:
BIGor, bolex, budivelnik, chipmunk, komp, lapay, myshapiton, prdoon1, Sommer, stravapol, Surfer, Первый, Подолянин
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