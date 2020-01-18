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ukrstat.gov.ua
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 21:23

ukrstat.gov.ua

Что с ним?
Куда делась статистика?

П.С.
Чет не могу темы создавать в некоторых разделах.
С чего бы это?
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M-A-X
 
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И второй вопрос.
Где можно брать государственную статистику?
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M-A-X
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2020 04:12

Re: ukrstat.gov.ua

M-A-X написав:Что с ним?
Куда делась статистика?

П.С.
Чет не могу темы создавать в некоторых разделах.
С чего бы это?
Все с ним нормально, все работает
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2020 12:02

Re: ukrstat.gov.ua

У меня только новости
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M-A-X
 
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