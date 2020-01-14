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Мінекономіки: половина
українців працездатного віку...

Мінекономіки: половина українців працездатного віку...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2020 13:03

Мінекономіки: половина українців працездатного віку...

Пропонуємо до обговорення:
Майже половина українців працездатного віку працюють легально. Решта — або на заробітках, або працевлаштовані нелегально.

Дивися повний текст Мінекономіки: половина українців працездатного віку працюють нелегально або на заробітках.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2020 13:03

А сколько из этих 12,8 млн. заняты в бюджетной сфере? Где можно это узнать?
freelanc
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2020 13:35

Так сделайте так, чтобы заставить работодателей оформлять сотрудников и платить им нормальную зарплату!!!!
dergen8066
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