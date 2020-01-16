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У КМДА назвали терміни запуску Wi-Fi у метро
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Додано: Пон 20 січ, 2020 10:57
Пропонуємо до обговорення:
Запуск компанією-інвестором встановленого обладнання та програмного забезпечення для Wi-Fi мережі у столичному метрополітені на 12 станціях першого пускового комплексу планується до квітня цього року.
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Додано: Пон 20 січ, 2020 10:57
В Європі вайфай у кожному автобусі, а тут навіть метро не можуть покрити.
Як туристу пересуватись по вулицях міста?
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Додано: Пон 20 січ, 2020 12:16
Rainbow написав:
Як туристу пересуватись по вулицях міста?
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