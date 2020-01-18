RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Введено новий податок
на продаж автомобілів

Введено новий податок на продаж автомобілів
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 13:57

Введено новий податок на продаж автомобілів

Пропонуємо до обговорення:
16 січня Верховна Рада ухвалила "Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу.

Дивися повний текст Введено новий податок на продаж автомобілів.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 92962
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 130 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 13:57

Це що за фіня? Тоб-то, при купівлі свого коня я мало сплатив податків? Треба ще 5% доплатити? І коли діяли податки в 5% від оціночної вартості продаваємого автомобіля?
jeugen
Аватар користувача
 
Повідомлень: 822
З нами з: 08.08.18
Подякував: 40 раз.
Подякували: 61 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 14:11

перекупам тяжко будет
главное оружие рашистов - ложь
trololo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4417
З нами з: 16.10.14
Подякував: 2017 раз.
Подякували: 1186 раз.
 
Профіль
1
1
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: MSN [Bot], sanyok і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
ТОП-5 автомобілів, які знецінюються найшвидше
R2 » Нед 19 січ, 2020 16:18
3 340
Переглянути останнє повідомлення
Пон 20 січ, 2020 10:59
Rainbow
Податок на нерухомість: що заплатимо у 2020
R2 » Нед 19 січ, 2020 12:34
1 229
Переглянути останнє повідомлення
Нед 19 січ, 2020 12:34
ola_kryvoruchko
ТОП-автомобілів, які купують у Європі
R2 » Суб 18 січ, 2020 10:16
1 251
Переглянути останнє повідомлення
Суб 18 січ, 2020 10:16
vitoauto

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (24358)
20.01.2020 15:14
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.