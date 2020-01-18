16 січня Верховна Рада ухвалила "Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу.
Дивися повний текст Введено новий податок на продаж автомобілів.
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Додано: Пон 20 січ, 2020 13:57
Введено новий податок на продаж автомобілів
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Введено новий податок на продаж автомобілів.
Додано: Пон 20 січ, 2020 13:57
Це що за фіня? Тоб-то, при купівлі свого коня я мало сплатив податків? Треба ще 5% доплатити? І коли діяли податки в 5% від оціночної вартості продаваємого автомобіля?
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