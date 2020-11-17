В первую очередь интересен кешбэком на бронирования на Airbnb. Всего 2%, но это чуть ли не единственный сервис, который работает с Airbnb. Процент кешбэка плюс-минус такой же, как и у упомянутых выше сервисов.
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Як заощаджувати та економити
Додано: Пон 03 лют, 2020 09:46
Re: Сервис кешбеков
В первую очередь интересен кешбэком на бронирования на Airbnb. Всего 2%, но это чуть ли не единственный сервис, который работает с Airbnb. Процент кешбэка плюс-минус такой же, как и у упомянутых выше сервисов.
Додано: Пон 03 лют, 2020 10:05
Я вже більше 3 років користуюся сервісом Payback -
Додано: Пон 03 лют, 2020 10:11
cashback.ru
По некоторым магазинам лучшее предложение. Вывод на прихват через wise трансфер из Европы
Додано: Пон 03 лют, 2020 11:56
Re: Сервис кешбеков
что скажете о сервисе кэшбэк от компании NPBFX? были какие-то проблемы с выводом?
Додано: Вів 04 лют, 2020 19:50
Всегда сравниваю проценты.
Часто наибольший в сервисе Гриваси
Например на Iherb - 4.5%. Большего нигде не видел.
Додано: Пон 15 лис, 2021 12:43
Opera запустила в Украине сервис кешбека: он работает прямо в браузере
від 1 до 30%
Додано: Сер 20 лип, 2022 09:34
В Летишопс появился кешбэк в АТБ. Стандартная ставка 1%. Сейчас действует ставка горячего кешбэка 5%.
Для новых клиентов Летишопс есть рефералке на 50 грн.
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