Позвонил Изе, сообщил о проблеме.
Ждём дня три, периодически проверяем
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Як заощаджувати та економити
Додано: П'ят 13 січ, 2023 12:09
Позвонил Изе, сообщил о проблеме.
Ждём дня три, периодически проверяем
Додано: Чет 19 січ, 2023 12:17
Re: Информационный сервис для просмотра коммуналки
уже 19 а все по старому...
Додано: Чет 19 січ, 2023 14:48
ВНИМАНИЕ ! Похоже, что с нового года была введена новая нумерация (соответствие квартира-Id).
Ищите свой новый Id в своих свежих платёжках, или в системах EasyPay/Portmone (по адресу).
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Модератори: Ірина_, Модератор
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