Жінкам інфлюенсерам за рекламу в Instagram платять менше, ніж чоловікам.
Дивися повний текст Скільки платять за рекламу Instagram-блогерам (аналітика).
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Додано: Суб 25 січ, 2020 13:07
Скільки платять за рекламу Instagram-блогерам (аналітика)
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Дивися повний текст Скільки платять за рекламу Instagram-блогерам (аналітика).
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