Скупка іноземцями українських держоблігацій може...
+Додати тему
Відповісти на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші. Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
NetSerpent написав:Мені зараз Україна нагадує наркомана, який випросив у дилера в борг дозу, ширнувся і кайфує, стараючись не думати, що завтра настане ломка + треба буде десь шукати гроші щоби повернути борг.
а кого вам нагадує америка, яка має в тисячі раз більші борги???