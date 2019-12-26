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Українцям будуть надсилати дві
платіжки за газ: експерт...

Українцям будуть надсилати дві платіжки за газ: експерт...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12345
Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 15:55

Goodman а почему отсоединитесь ?....если предполагается рынок и выбор поставщиков - то должны бы по заявке пломбировать вводной вентиль ( ну если по каких причинах , нет потребления ) и все ...а дальше ходи по "базару" выбирай поставщика и заключай с ним договор....
В общем как обычно - все правильные идея выполняются или воплощаются через ж_опу
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 16:02

Re: Українцям будуть надсилати дві платіжки за газ: експерт.

...и кстати...вот зачем связка с прошлогодним потреблением а не с суммой потребления за прошлый месяц !...у меня только один ответ - абонент не будет сверять начисления с цифрами прошлого года и тут будут рисовать что угодно, почему логическое решение - что абонент должен заплатить за потребление объема газа за прошлый месяц и за транспортировку собственно этого объема так же за прошлый месяц ???? ответ только один - будут химичить...
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-VICTOR-
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 16:07

  -VICTOR- написав:...и кстати...вот зачем связка с прошлогодним потреблением а не с суммой потребления за прошлый месяц !...у меня только один ответ - абонент не будет сверять начисления с цифрами прошлого года и тут будут рисовать что угодно, почему логическое решение - что абонент должен заплатить за потребление объема газа за прошлый месяц и за транспортировку собственно этого объема так же за прошлый месяц ???? ответ только один - будут химичить...

А в чем существенная разница с прошлым месяцем? -- сложить 12 цифр а не одну? -- так это еще классе в 5 учат...
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