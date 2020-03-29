че вы удивляетесь быдлу в самолете ? вы тут почитайте какой уровень общения Макароны дошираки мивины москали ... личные обиды выяснение отношений ... так и хочется вспомнить песенку " Мы не бы_д_ло, мы не Козлы мы украински дочки й сыны" https://www.youtube.com/watch?v=Y26Nl9uKF20 и моих соседей которые всем кричат " Мы не алкоголики !!! " вот вы часто такое объявляете " Мы не бы_д_ло ! - Мы не алкоголики " Здравствуйте Я Вася - я НЕ алкоголик " ? :mrgreen: гы открыл сообщение budivelnik и понял что не зря в бан занес , яркая иллюстрация - " МЫ не Б_ы_д_л_о" " Мы не москали" !
ЗЫ предлагаю ввести новую форму приветствия " Здравствуйте ( добры день) я не москаль ( б_ы_д_ло\ алкоголик \ не вор \ не ... - каждый говорит что ему ближе )
Востаннє редагувалось yama в Пон 30 бер, 2020 16:25, всього редагувалось 5 разів.
Пенсионер написав:Долго и не надо, пол-года легко, потом к порции добавят чуть витаминов, народ увидит свет в конце туннеля и станет прославлять дающего.
Даже за полгода можно язву желудка получить
Язву желудка вызывает хелокобактер пилори, а не неправильное питание. Стыдно не знать такому всезнайке.
А заболевших ковидом убивает не сам вирус, а развившаяся на его фоне пневмония, и что? Больному до лампочки, как именно выглядит цепочка событий, которая привела у проблеме Или вы будете утверждать, что характер питания не играет никакой роли?
Даже немного завидую у кого только коронавирус. У меня вон тетка 92 года вчера и сегодня 2 раза падала, сильно ушибла ногу внизу, опухла сильно, ходить сама теперь не может, надеюсь пока не может. Вот это проблема.!