Министр обороны Маргарита Роблес заявила, что во всех населённых пунктах развёрнуты военные подразделения.
Слова министра поставили под сомнение: скептик сообщил, что его родные живут в посёлке Альдеа эн Кабо, и там никаких солдат не видели и не слышали.
Через несколько часов мэра посёлка (с населением в 213 человек; да, в Испании свои сельсоветы есть даже у посёлков в 200 челловек; там не слышали о порошенковской "децентрализации",, в рамках ккоторой принудительно объединяют даже населённые пункты по несколько тысяч) был разбужен телефонным звонком из минобороны: ему сообщили, что в село направляют взвод парашютистов. На вопрос мэра (к слову, в момент звонка спавшего по причине сиесты) о том, а нафига, собственно, в посёлке, где всё хорошо, взвод парашютистов, собеседник ответил, что таков личный приказ министра и что больше он ничего не знает. И что мэру тоже дурного в голову брать не следует, а надо готовиться к их размещению.
В общем, если вы думали, что подобный маразм только у нас, а в ЕС ничего такого нет, то вы ошибались.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze написав:...... Впрочем это никак не отразится на том, что Трампа, Путина или Джонсона вылечат от любой коронавирусной инфекции, умирают люди попроще статусом.
Вообще-то, рано или поздно умирают все, даже Трамп, Путин или Джонсон. И даже Папа Римский. Почему бы и не от короны?
Обычные экономические последствия, данные персоны имеют право умереть хоть от тромба, хоть от геморроя, но умерев от коронавируса они нанесут серьезный экономический и психологический ущерб своим гражданам.
Это проблемы этих граждан. Госпожу Смерть никакие экономические и психологические ущербы не интересуют. Она делает своё дело независимо от них.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х. Yuri_T, Вася - бан.
Кстати о последствиях жёсткого карантина. Умные люди, живущие в коттеджах, даже в коттеджных городках, уже начали вооружаться. Пока относительно безобидными средствами типа дубинка-электрошокер, но уже задумываются о более серьёзном оружии.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х. Yuri_T, Вася - бан.
Доброй ночи всем! Здесь многие обсуждают курсы валют(как заработать на 1к usd), или носить маски или нет... Друзья, все это не так уж важно, главное пережить это все. Я на данный момент нахожусь на Кубе, не все так плохо здесь, но никто не знает что будет дальше. Наш МИД молчит, помочь ничем не может, имею ввиду, как вернуться в Украину. Надеемся все будет хорошо. P.s где Libo пропал, все ли у него хорошо?
freeze написав: Тем временем, в Испании тоже весело.
Министр обороны Маргарита Роблес заявила, что во всех населённых пунктах развёрнуты военные подразделения.
Слова министра поставили под сомнение: скептик сообщил, что его родные живут в посёлке Альдеа эн Кабо, и там никаких солдат не видели и не слышали.
Через несколько часов мэра посёлка (с населением в 213 человек; да, в Испании свои сельсоветы есть даже у посёлков в 200 челловек; там не слышали о порошенковской "децентрализации",, в рамках ккоторой принудительно объединяют даже населённые пункты по несколько тысяч) был разбужен телефонным звонком из минобороны: ему сообщили, что в село направляют взвод парашютистов. На вопрос мэра (к слову, в момент звонка спавшего по причине сиесты) о том, а нафига, собственно, в посёлке, где всё хорошо, взвод парашютистов, собеседник ответил, что таков личный приказ министра и что больше он ничего не знает. И что мэру тоже дурного в голову брать не следует, а надо готовиться к их размещению.
В общем, если вы думали, что подобный маразм только у нас, а в ЕС ничего такого нет, то вы ошибались.
если верить Драгунову, то по всей европе расположены толпы исламистов (под видом беженцев) склады с оружием....и все ждут времени Ч ....так что не всё так просто...
antey1969 написав:После того как моих близких, к примеру, оштрафуют на 17000 за хождение по пустой улице без одетой маски(что совершенно безопасно и не несет угрозы окружающим, можете у любого эпидемиолога спросить), уже у меня возникнут вопросы к полицейским.