Тому треба дивитись на спіівдношення захворівші/померлі.
Не потрібно туди дивитись. Серед них помре ще багато хто (враховуючи знову таки співвідношення померлі/виздоровівші).
Такое соотношение умерших и выздоровевших характерно сейчас для многих стран с числом зарегистрированных заболевших до тысячи-двух на этапе подьема эпидемии в стране. Это связано с тем, что на начальном этапе с небольшой статистикой получается небольшой парадокс. Люди после диагностики коронавируса в среднем умирают быстрее, чем в среднем выздоравливают. Условно так часто происходит, человек крепился, чуть температурил, подкашливал неделю, потом резко идет обострение, одышка, его срочно госпитализируют уже в плохом состоянии и диагностируют коронавирус. Дальше два пути, характерные для нас либо через несколько дней умирает, либо через недели две выздоравливает и его выписывают. Обратите внимание, образуется временной разрыв. Через некоторое время после достижения пика эпидемии и начала падения заболеваемости в стране все эти странные соотношения умерших и выздоровевших приходят к более-менее вменяемым соотношениям.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze Отже нам ще до піку далеко. Цікаво,колеги, було б бачити в влрлдометрі чи інших статистиках крім числа тестований також і число осіб з підозрою. Тоді може краще вимальовувалась тенденція розвитку,прогалини в охопленості і темпах тестування і т ін.
Варто було би представників укро-бидло-еліти та зеКоманди посадити на гауптавахту. За тупість, мародерство і небажання робити щось корисне для держави і народу.
Прогноз на найближчі кілька місяців:
"Найближчим часом усі наслідки карантину проявляться повною мірою. Зросте безробіття, а запаси закінчаться. Мільйони людей залишаться без засобів існування, не лише голодні, а й озвірілі від тривалого сидіння у квартирах. Зростуть вулична злочинність та домашнє насильство, алкоголізм та всі види психологічних негараздів, рівень сімейних нещасть і самогубств.
Через зупинку бізнесу державний бюджет недоотримуватиме все більше й більше грошей. Фінансування необхідних програм скорочуватиметься. Спроби вибити гроші з платників податків призведуть до закриття ще більшої кількості підприємств та кумулятивного згортання економічної активності.
Смертей від епідемії буде все більше й більше, і, незважаючи на занижену статистику, реальна картина в якийсь момент прорветься у масову свідомість та в медіа. До цього треба додати смерті від злиднів: від нестачі їжі та ліків, від хронічних хвороб, на які перевантажена система охорони здоров’я не має ресурсів, від глибоких депресій тощо.
Звичайною справою стануть розграбування магазинів і складів, вулична злочинність. Коли це явище набере масштабу, ресурсів Національної поліції та Національної гвардії не вистачатиме. Далі підуть неорганізовані голодні бунти, спочатку у малих містах, де немає роботи, та пошук винних. Винними будуть традиційні категорії: представники влади, інших національностей, просто заможні люди. Влада перебуватиме у стані повного паралічу."