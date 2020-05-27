Додано: Чет 28 тра, 2020 16:32

Вакцину от коронавируса, над которой совместно работают «Вектор» и Biocad, планируют начать производить в декабре в объеме 5-6 млн доз в месяц.

Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.