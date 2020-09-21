freeze написав:Жестокий удар по вильнолюдям. ЦИК в фейсбуке сообщила, что допуск в избирательные участки будет осуществляться только в масках. И это верно, не уважающих других людей надо отсекать на пороге.
Позорище, что ещё можно сказать. Могли бы уже хотя бы в день выборов раздать по 1 бесплатной маске.
Не прибедняйтесь уже в конец. Пять грн можно купить маску в АТБ. Кусок хлеба столько стоит. Один раз в пять лет сходить проголосовать. Кто выбирает кусочек хлеба вместо проголосовать это очень правильно. Такие на выборах и на фиг не нужны. Тут субсидий урезают в следующем году на миллиарды, а вы копейки просите.
safonovstanislav написав:Интересно, скольких человек успеет обкашлять ковидник з ознаками респіраторного захворювання по пути в окрему кабинку.
То вы тут доказываете, что коронавирус это типа насморка, то вдруг насморк при подходе к избирательному участку превращается в монстра. Я бы не пускал кашляющих на участки, но сейчас появятся юристы и доступно объяснят, что право на голосование есть священное право человека и это заложено в какой-то статье Конституции, и лишение кашляющего права проголосовать на выборах может быть обжаловано в европейском суде.
freeze написав:Жестокий удар по вильнолюдям. ЦИК в фейсбуке сообщила, что допуск в избирательные участки будет осуществляться только в масках. И это верно, не уважающих других людей надо отсекать на пороге.
Позорище, что ещё можно сказать. Могли бы уже хотя бы в день выборов раздать по 1 бесплатной маске.
Не прибедняйтесь уже в конец. Пять грн можно купить маску в АТБ. Кусок хлеба столько стоит. Один раз в пять лет сходить проголосовать. Кто выбирает кусочек хлеба вместо проголосовать это очень правильно. Такие на выборах и на фиг не нужны. Тут субсидий урезают в следующем году на миллиарды, а вы копейки просите.
Я имел ввиду, что с учётом того, что маски должны были вообще всегда раздавать бесплатно, в честь выборов, могли бы хоть раз сделать хоть что-то по закону.
А на выборы, я ж не дурной идти, особенно после сообщений про отдельные кабинки для заразных больных в том же помещении. Пусть делают онлайн-голосование, а не комбинат по уничтожению пенсионеров, путём заражения коронавирусом
freeze написав:Жестокий удар по вильнолюдям. ЦИК в фейсбуке сообщила, что допуск в избирательные участки будет осуществляться только в масках. И это верно, не уважающих других людей надо отсекать на пороге.
Обосравшиеся от теленовостей весной теперь храбро пойдут голосовать в масках - ведь сейчас вирус уже не такой страшный.
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Это можно и в "политику". Как я и говорил, корона - "это второе ато" 1. Если факап неминуем - пугаем, что без маски "корона нападэ". Любой без маски - агент короны 2. Если каким-то чудом угроза немного обошла стороной - пишем "мы створылы армию (медецину) з нуля!"
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Вкладчик1234 написав:Это можно и в "политику". Как я и говорил, корона - "это второе ато" 1. Если факап неминуем - пугаем, что без маски "корона нападэ". Любой без маски - агент короны 2. Если каким-то чудом угроза немного обошла стороной - пишем "мы створылы армию (медецину) з нуля!"
Возможно Вы удивитесь, но СИЗов в ковидариях сейчас действительно хватает, аппаратов ИВЛ хватает, возможны затыки только с кислородом, персоналом и своевременным тестированием