freeze написав:Одна вакцина тоже через несколько недель даёт лайт-вариант иммунитета, менее выраженный и долговечный, чем двухкратное вакцинирование, но всё-таки даёт. ...
Такая статистика ещё и том, что 8 негативных реакций на вакцину при таком количестве вакцинированных это совсем немного. Чтобы не сказать ничтожно мало.
Надо еще разобраться сколько в этих 8 случаях ( из трёх миллионов вакцинированных) реальных аллергических реакций. Я знаю человека, который когда начинает нервничать, мгновенно покрывается пятнами на лице, при попытке что-то сказать вместо слов каша во рту и воздуха не хватает. Очень напоминает описанные восемь аллергических реакций. Вообще всего восемь случаев на такое огромное количество вакцинированных - это фантастический успех, любой укол диклофенака или витамина при радикулите вызвал бы в тысячи раз больше аллергических реакций на таком огромном количестве.
ЛАД написав:Такая статистика ещё и том, что 8 негативных реакций на вакцину при таком количестве вакцинированных это совсем немного. Чтобы не сказать ничтожно мало
8 на мільйон? Невже? Це з якого джерела інформація? За даними CDC таких 1 на 36! CDC почав публікувати дані з побічної реакції на ковід вакцини. Остання дата на яку є інформація 18 грудня. В цей день перший укол отримали 112,807 людей, з них у 3,150 виявилась серйозна побічка (unable to perform normal daily activities, unable to work, required care from doctor or health care professional). https://www.cdc.gov/vaccines/acip/meeti ... -CLARK.pdf
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ЛАД написав:Такая статистика ещё и том, что 8 негативных реакций на вакцину при таком количестве вакцинированных это совсем немного. Чтобы не сказать ничтожно мало
8 на мільйон? Невже? Це з якого джерела інформація? За даними CDC таких 1 на 36! CDC почав публікувати дані з побічної реакції на ковід вакцини. Остання дата на яку є інформація 18 грудня. В цей день перший укол отримали 112,807 людей, з них у 3,150 виявилась серйозна побічка (unable to perform normal daily activities, unable to work, required care from doctor or health care professional). https://www.cdc.gov/vaccines/acip/meeti ... -CLARK.pdf
Серъёзная побочка это что ? Поднятие температуры в первый день-два после вакцинации обычно говорит об удаче для пациента, пошёл хороший иммунный ответ, будет хорошая выработка антител, совершенно точно не зря вакцинировался.
ЛАД написав:Такая статистика ещё и том, что 8 негативных реакций на вакцину при таком количестве вакцинированных это совсем немного. Чтобы не сказать ничтожно мало
8 на мільйон? Невже? Це з якого джерела інформація? За даними CDC таких 1 на 36! CDC почав публікувати дані з побічної реакції на ковід вакцини. Остання дата на яку є інформація 18 грудня. В цей день перший укол отримали 112,807 людей, з них у 3,150 виявилась серйозна побічка (unable to perform normal daily activities, unable to work, required care from doctor or health care professional). https://www.cdc.gov/vaccines/acip/meeti ... -CLARK.pdf
Серъёзная побочка это что ? Поднятие температуры в первый день-два после вакцинации обычно говорит об удаче для пациента, пошёл хороший иммунный ответ, будет хорошая выработка антител, совершенно точно не зря вакцинировался.
Я ж вказав що це: unable to perform normal daily activities, unable to work, required care from doctor or health care professional
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