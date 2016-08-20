прийшла ця вірусня і до мене, покосило і всіх родичів в один день, інкубаціний період тривав ~20 днів. Запалення легенів нема, але переношу гірше ніж ковід ...ковід 1 день 37,2 , а тут вже 3-й день 38-39 ковбасить як при грипі , не пригадую востаннє коли так хворів щоб температура більше 1 ого дня трималась ... кашель в кого сильний і частий , в кого ні, але болючий і до 30 днів триває
Тяжко, три дні як вживаю антибіотики, то зараз 37,5 тримається. До антибіотиків було 38,5-39,5. Запізно звернувся до лікаря , запалення правої легені . Тож якщо маєте більше 1 доби високу температуру - йдіть до лікаря .
А чому вирішили що корона? Тест показав? Відновлюйтесь, ТЦК шукає міцних львівських хлопців
Глянув вище: у вас пневмонія, але не корона? Ви просто обрали цю гілку ?
Вважаю що це модний метапневмовірус, і до нього можливо приєдналась бактеріальна інфекція. Мені вже краще. Щодо ТЦК - я записався в ті останні українці, які залишаться . Треба ж буде складати конкуренцію тим 25 річним, яких не чіпають. І в категорії 40+ мають залишитися живі міцні хлопці без птср і з кінцівками . Дивлюсь на однолітків = жесть одні обмеженопридатні , або й непридатні + ожиріння гіпертонія і таке інше . Давайте залишим і нормальних 40+ для прикладу , які можуть 10 км хоч і в темпі 5 хв/ км , або 20 км в гіршому темпі. Ой блін відчуваю довго я буду оклигувати від цього запалення легень. Сумніваюсь що встигн підготуватись до весняної львівської 10-ки не кажучи вже про 20 ку В цій темі пишу тому що хворь покосила 100% родичів з якими я контактував і мене в останню чергу з інкубаційним періодом 10-15 днів . Тобто це інфекційна вірусна гидота , і ця гидота гірше за ковід бо я так не хворів з 12 чи 13 років коли з басейну додому пізньою осінню йшов в сорочці , і то легше було . А тут температура трималась днів 10 . ( добре хоч збивалась, без ібупрофену згорів би) Тому ця хворь якась дуже агресивна тому і в цій гілці пишу. Не типово так всіх родичів і мене покосило . Не якийсь грип , де два дні температури і на третій день можна йти до праці - заражати улюблених колег, а так що два тиждня з ліжка важко вставати і ще кашель душить .
Можна було б і нову тему створювати , але не на часі, не піарять цю інфекційну хворобу .
### Краткий пересказ видео: "COVID-вакцины: новые факты, которые шокируют мир!"
Это видео от Анатолия Якименко (канал с фокусом на медицину и политику, загружено 10 ноября 2025 года) — обсуждение доклада молекулярного биолога Татьяны Клименко с научной конференции в Киеве (Национальный университет Богомольца). Автор пересказывает и комментирует ключевые проблемы вакцин от COVID-19, подчеркивая, что они стали полем для политических решений, а не чистой науки. Видео длится около 20–30 минут (по стилю), с акцентом на риски и последствия. Вот основные моменты:
#### Векторные вакцины (AstraZeneca, Covishield, Janssen, Sputnik V): - Основаны на аденовирусах (человеческих или от шимпанзе), но в редких серотипах, чтобы избежать иммунитета. - Не защищают, а вызывают **иммуносупрессию** (подавление иммунитета), повышая уязвимость к COVID-19. Пример: в испытаниях против ВИЛ такой подход дал обратный эффект — больше заражений. - **Потеря тропности**: Модифицированные вирусы распространяются по всему телу (в костный мозг, яичники, нейроны), вместо локального действия, что истощает иммунитет и снижает сопротивление инфекциям и даже раку. - **Тромбозы**: Взаимодействие с тромбоцитами приводит к свертыванию крови. AstraZeneca предупреждала правительства о рисках, но ответственность переложили на государства. - Природные вирусы избирательны, а вакцинные — "универсальны", что усугубляет проблемы.
#### мРНК-вакцины (Pfizer, Moderna и подобные): - Заставляют клетки постоянно производить **спайк-белок**, вызывая аутоиммунные реакции, истощение иммунитета и повышенную чувствительность к штаммам (включая Омикрон). - **Побочные эффекты**: Эндокардит, миокардит, тахикардия, одышка. Повторные дозы усиливают уязвимость. - **Забруднение ДНК**: В промышленном производстве используются дешевые методы, оставляющие фрагменты ДНК, что рискует генетическими изменениями. - Частицы без "направления" (тропности), распространяются хаотично.
#### Общие выводы и критика: - Вакцинация не оправдывает карантин для привитых — заболеваемость выросла, несмотря на пропаганду ("привитые не болеют"). - Политика превалировала над медициной: игнорировали профилактику, фокусировались на "быстрых" вакцинах. - Ответственность производителей и правительств: Компании знали о рисках, но давили на массовую кампанию. Автор сравнивает с "военной службой" — добровольно, но с последствиями. - Мифы вроде "иммунитет только в месте укола" — упрощения для масс.
Якименко подчеркивает: это официальные данные с конференции, не конспирология. Советует избегать дальнейших прививок, призывает делиться видео. Тон — критический, с элементами разочарования в "медицинском прорыве", который обернулся "испытанием". Если нужно больше деталей или анализ, дай знать!
