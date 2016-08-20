RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Епідемія коронавірусу
в Україні та світі

Епідемія коронавірусу в Україні та світі
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5001500250035004
Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2025 16:31

Re: Епідемія коронавірусу в Україні та світі

На Львівщині – спалах пневмонії: лише останніми днями до обласної інфекційної госпіталізували 30 хворих

Серед пацієнтів і молоді, і літні люди.

Хвороба починається як грип, ГРВІ: підвищується температура до 39 градусів, виникає кашель, сильна слабкість.

Пневмонія розвивається буквально на 3-4 день. Збили температуру медикаментами не вдається.
yama
 
Повідомлень: 5329
З нами з: 12.08.17
Подякував: 9228 раз.
Подякували: 1072 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2025 17:49

Re: Епідемія коронавірусу в Україні та світі

прийшла ця вірусня і до мене, покосило і всіх родичів в один день, інкубаціний період тривав ~20 днів. Запалення легенів нема, але переношу гірше ніж ковід ...ковід 1 день 37,2 , а тут вже 3-й день 38-39 ковбасить як при грипі , не пригадую востаннє коли так хворів щоб температура більше 1 ого дня трималась ... кашель в кого сильний і частий , в кого ні, але болючий і до 30 днів триває
yama
 
Повідомлень: 5329
З нами з: 12.08.17
Подякував: 9228 раз.
Подякували: 1072 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2025 16:35

Re: Епідемія коронавірусу в Україні та світі

yama написав:прийшла ця вірусня і до мене, покосило і всіх родичів в один день, інкубаціний період тривав ~20 днів. Запалення легенів нема, але переношу гірше ніж ковід ...ковід 1 день 37,2 , а тут вже 3-й день 38-39 ковбасить як при грипі , не пригадую востаннє коли так хворів щоб температура більше 1 ого дня трималась ... кашель в кого сильний і частий , в кого ні, але болючий і до 30 днів триває
виздоровлюйте
GALeon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1690
З нами з: 13.02.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 69 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2025 21:13

Re: Епідемія коронавірусу в Україні та світі

Тяжко, три дні як вживаю антибіотики, то зараз 37,5 тримається. До антибіотиків було 38,5-39,5. Запізно звернувся до лікаря , запалення правої легені . Тож якщо маєте більше 1 доби високу температуру - йдіть до лікаря .
yama
 
Повідомлень: 5329
З нами з: 12.08.17
Подякував: 9228 раз.
Подякували: 1072 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2025 21:39

  yama написав:Тяжко, три дні як вживаю антибіотики, то зараз 37,5 тримається. До антибіотиків було 38,5-39,5. Запізно звернувся до лікаря , запалення правої легені . Тож якщо маєте більше 1 доби високу температуру - йдіть до лікаря .

А чому вирішили що корона? Тест показав?
Відновлюйтесь, ТЦК шукає міцних львівських хлопців :mrgreen:

Глянув вище: у вас пневмонія, але не корона? Ви просто обрали цю гілку ?
Hotab
 
Повідомлень: 17285
З нами з: 15.02.09
Подякував: 399 раз.
Подякували: 2547 раз.
 
Профіль
 
5
4
4
Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2025 22:30

  Hotab написав:
  yama написав:Тяжко, три дні як вживаю антибіотики, то зараз 37,5 тримається. До антибіотиків було 38,5-39,5. Запізно звернувся до лікаря , запалення правої легені . Тож якщо маєте більше 1 доби високу температуру - йдіть до лікаря .

А чому вирішили що корона? Тест показав?
Відновлюйтесь, ТЦК шукає міцних львівських хлопців :mrgreen:

Глянув вище: у вас пневмонія, але не корона? Ви просто обрали цю гілку ?

Вважаю що це модний метапневмовірус, і до нього можливо приєдналась бактеріальна інфекція.
Мені вже краще.
Щодо ТЦК - я записався в ті останні українці, які залишаться . Треба ж буде складати конкуренцію тим 25 річним, яких не чіпають. І в категорії 40+ мають залишитися живі міцні хлопці без птср і з кінцівками . Дивлюсь на однолітків = жесть одні обмеженопридатні , або й непридатні + ожиріння гіпертонія і таке інше . Давайте залишим і нормальних 40+ для прикладу , які можуть 10 км хоч і в темпі 5 хв/ км , або 20 км в гіршому темпі. Ой блін відчуваю довго я буду оклигувати від цього запалення легень. Сумніваюсь що встигн підготуватись до весняної львівської 10-ки не кажучи вже про 20 ку :cry:
В цій темі пишу тому що хворь покосила 100% родичів з якими я контактував і мене в останню чергу з інкубаційним періодом 10-15 днів . Тобто це інфекційна вірусна гидота , і ця гидота гірше за ковід бо я так не хворів з 12 чи 13 років коли з басейну додому пізньою осінню йшов в сорочці , і то легше було . А тут температура трималась днів 10 . ( добре хоч збивалась, без ібупрофену згорів би)
Тому ця хворь якась дуже агресивна тому і в цій гілці пишу. Не типово так всіх родичів і мене покосило . Не якийсь грип , де два дні температури і на третій день можна йти до праці - заражати улюблених колег, а так що два тиждня з ліжка важко вставати і ще кашель душить .

Можна було б і нову тему створювати , але не на часі, не піарять цю інфекційну хворобу .
yama
 
Повідомлень: 5329
З нами з: 12.08.17
Подякував: 9228 раз.
Подякували: 1072 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2025 23:48

Re: Епідемія коронавірусу в Україні та світі

всплила некротема чумки ... нас чекють тектонічні зсуви ... знову
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 41696
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1619 раз.
Подякували: 2870 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: П'ят 05 гру, 2025 08:53

Schmit
 
Повідомлень: 5291
З нами з: 08.09.09
Подякував: 82 раз.
Подякували: 277 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 05 гру, 2025 09:06

Комментарии ИИ

https://youtu.be/kI0ZoJPR8YQ?si=VU9E5RbApqELpvHy перескажи о чем там речь
### Краткий пересказ видео: "COVID-вакцины: новые факты, которые шокируют мир!"

Это видео от Анатолия Якименко (канал с фокусом на медицину и политику, загружено 10 ноября 2025 года) — обсуждение доклада молекулярного биолога Татьяны Клименко с научной конференции в Киеве (Национальный университет Богомольца). Автор пересказывает и комментирует ключевые проблемы вакцин от COVID-19, подчеркивая, что они стали полем для политических решений, а не чистой науки. Видео длится около 20–30 минут (по стилю), с акцентом на риски и последствия. Вот основные моменты:

#### Векторные вакцины (AstraZeneca, Covishield, Janssen, Sputnik V):
- Основаны на аденовирусах (человеческих или от шимпанзе), но в редких серотипах, чтобы избежать иммунитета.
- Не защищают, а вызывают **иммуносупрессию** (подавление иммунитета), повышая уязвимость к COVID-19. Пример: в испытаниях против ВИЛ такой подход дал обратный эффект — больше заражений.
- **Потеря тропности**: Модифицированные вирусы распространяются по всему телу (в костный мозг, яичники, нейроны), вместо локального действия, что истощает иммунитет и снижает сопротивление инфекциям и даже раку.
- **Тромбозы**: Взаимодействие с тромбоцитами приводит к свертыванию крови. AstraZeneca предупреждала правительства о рисках, но ответственность переложили на государства.
- Природные вирусы избирательны, а вакцинные — "универсальны", что усугубляет проблемы.

#### мРНК-вакцины (Pfizer, Moderna и подобные):
- Заставляют клетки постоянно производить **спайк-белок**, вызывая аутоиммунные реакции, истощение иммунитета и повышенную чувствительность к штаммам (включая Омикрон).
- **Побочные эффекты**: Эндокардит, миокардит, тахикардия, одышка. Повторные дозы усиливают уязвимость.
- **Забруднение ДНК**: В промышленном производстве используются дешевые методы, оставляющие фрагменты ДНК, что рискует генетическими изменениями.
- Частицы без "направления" (тропности), распространяются хаотично.

#### Общие выводы и критика:
- Вакцинация не оправдывает карантин для привитых — заболеваемость выросла, несмотря на пропаганду ("привитые не болеют").
- Политика превалировала над медициной: игнорировали профилактику, фокусировались на "быстрых" вакцинах.
- Ответственность производителей и правительств: Компании знали о рисках, но давили на массовую кампанию. Автор сравнивает с "военной службой" — добровольно, но с последствиями.
- Мифы вроде "иммунитет только в месте укола" — упрощения для масс.

Якименко подчеркивает: это официальные данные с конференции, не конспирология. Советует избегать дальнейших прививок, призывает делиться видео. Тон — критический, с элементами разочарования в "медицинском прорыве", который обернулся "испытанием". Если нужно больше деталей или анализ, дай знать!

### Краткий пересказ видео: "COVID-вакцины: новые факты, которые шокируют мир!"

.
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 31034
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2529 раз.
Подякували: 3512 раз.
 
Профіль
 
2
3
  #<1 ... 5001500250035004
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7978 23595188
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 22 гру, 2023 23:55
Hotab
Системи обліку валютних операцій обмінників в Україні
nazwin » Сер 24 сер, 2022 18:11
0 17547
Переглянути останнє повідомлення
Сер 24 сер, 2022 18:11
nazwin
Що відбувається з реальним курсом долара в Україні - вже 26, 1, 2
R2 » П'ят 19 сер, 2016 14:55
16 24086
Переглянути останнє повідомлення
Суб 20 сер, 2016 15:38
innok

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (10219)
05.12.2025 09:09
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.