### Краткий пересказ видео: "COVID-вакцины: новые факты, которые шокируют мир!"



Это видео от Анатолия Якименко (канал с фокусом на медицину и политику, загружено 10 ноября 2025 года) — обсуждение доклада молекулярного биолога Татьяны Клименко с научной конференции в Киеве (Национальный университет Богомольца). Автор пересказывает и комментирует ключевые проблемы вакцин от COVID-19, подчеркивая, что они стали полем для политических решений, а не чистой науки. Видео длится около 20–30 минут (по стилю), с акцентом на риски и последствия. Вот основные моменты:



#### Векторные вакцины (AstraZeneca, Covishield, Janssen, Sputnik V):

- Основаны на аденовирусах (человеческих или от шимпанзе), но в редких серотипах, чтобы избежать иммунитета.

- Не защищают, а вызывают **иммуносупрессию** (подавление иммунитета), повышая уязвимость к COVID-19. Пример: в испытаниях против ВИЛ такой подход дал обратный эффект — больше заражений.

- **Потеря тропности**: Модифицированные вирусы распространяются по всему телу (в костный мозг, яичники, нейроны), вместо локального действия, что истощает иммунитет и снижает сопротивление инфекциям и даже раку.

- **Тромбозы**: Взаимодействие с тромбоцитами приводит к свертыванию крови. AstraZeneca предупреждала правительства о рисках, но ответственность переложили на государства.

- Природные вирусы избирательны, а вакцинные — "универсальны", что усугубляет проблемы.



#### мРНК-вакцины (Pfizer, Moderna и подобные):

- Заставляют клетки постоянно производить **спайк-белок**, вызывая аутоиммунные реакции, истощение иммунитета и повышенную чувствительность к штаммам (включая Омикрон).

- **Побочные эффекты**: Эндокардит, миокардит, тахикардия, одышка. Повторные дозы усиливают уязвимость.

- **Забруднение ДНК**: В промышленном производстве используются дешевые методы, оставляющие фрагменты ДНК, что рискует генетическими изменениями.

- Частицы без "направления" (тропности), распространяются хаотично.



#### Общие выводы и критика:

- Вакцинация не оправдывает карантин для привитых — заболеваемость выросла, несмотря на пропаганду ("привитые не болеют").

- Политика превалировала над медициной: игнорировали профилактику, фокусировались на "быстрых" вакцинах.

- Ответственность производителей и правительств: Компании знали о рисках, но давили на массовую кампанию. Автор сравнивает с "военной службой" — добровольно, но с последствиями.

- Мифы вроде "иммунитет только в месте укола" — упрощения для масс.



Якименко подчеркивает: это официальные данные с конференции, не конспирология. Советует избегать дальнейших прививок, призывает делиться видео. Тон — критический, с элементами разочарования в "медицинском прорыве", который обернулся "испытанием". Если нужно больше деталей или анализ, дай знать!