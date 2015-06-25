Здравствуйте. Промониторил ветку, и в целом форум листаю не первый день, но не вижу информации по поводу инвестиций в IPO.
Кто сталкивался с данной деятельностью, на каких платформах торгуете? Какой опыт?
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Додано: Сер 05 лют, 2020 02:00
Инвестиции в IPO
Здравствуйте. Промониторил ветку, и в целом форум листаю не первый день, но не вижу информации по поводу инвестиций в IPO.
Кто сталкивался с данной деятельностью, на каких платформах торгуете? Какой опыт?
Додано: Сер 27 тра, 2020 22:45
із того що я читав, в Україні наразі вихід на IPO надає лише 1 брокер - Фрідом Фінанс
+50грн !
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