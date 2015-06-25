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Инвестиции в IPO

Инвестиции в IPO
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 02:00

Инвестиции в IPO

Здравствуйте. Промониторил ветку, и в целом форум листаю не первый день, но не вижу информации по поводу инвестиций в IPO.

Кто сталкивался с данной деятельностью, на каких платформах торгуете? Какой опыт?
sergiylfc
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Також хотілося б почитати, більш дізнатися, а тут пусто.
avjej
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 22:45

  sergiylfc написав:Здравствуйте. Промониторил ветку, и в целом форум листаю не первый день, но не вижу информации по поводу инвестиций в IPO.

Кто сталкивался с данной деятельностью, на каких платформах торгуете? Какой опыт?


із того що я читав, в Україні наразі вихід на IPO надає лише 1 брокер - Фрідом Фінанс

https://ffin.ua/blog/faq/ipo
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greenozon
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