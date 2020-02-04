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Названо розрахункову вартість
гектара землі в Україні

Названо розрахункову вартість гектара землі в Україні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 05:42

Названо розрахункову вартість гектара землі в Україні

Пропонуємо до обговорення:
На сьогодні в держпідприємстві вже є розуміння, скільки має коштувати земля в Україні.

Дивися повний текст Названо розрахункову вартість гектара землі в Україні.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 05:42

Ціна землі - просто: ціна землі дорівнює сумі грошей, яка, будучи покладена в банк на депозит, має приносити щорічний дохід, що дорівнює величині сільськогосподарської ренти з цієї землі.
victor_logatskiy
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 13:21

Афера віку.
oldmen2402
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 13:44

А давайте продадим депутатов и правительство? Можно кучками.
Галина441
 
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