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Советник Гончарука предлагает
вообще отменить пенсии

Советник Гончарука предлагает вообще отменить пенсии
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Обговорення питань про пенсії і питань пенсійної реформи 2011, пенсійний вік та інші питання на фінансовому форумі Finance.UA.
Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 15:00

Советник Гончарука предлагает вообще отменить пенсии

Пусть дети содержат родителей: советник Гончарука предлагает вообще отменить пенсии :shock: :shock:

Советник премьер-министра по экономическим вопросам Алексей Мушак выступил с инициативой отменить в Украине выплату пенсий, а сэкономленные средства направить на экономический рост. Об этом он заявил в эфире канала NewsOne во время перерыва в заседании Верховной Рады. Зато пенсионеров должны содержать дети.

«Очевидно, что даже при увеличении пенсий, все равно дети должны помогать своим родителям, для того, чтобы они прожили. А родители должны работать где-то параллельно. Соответственно увеличение пенсий глобально не решает вопрос», — пояснил Мушак. Он предложил рассмотреть возможность реализации в Украине азиатского подхода — отмена пенсий в обмен на экономический рост. Поскольку в Украине, по словам советника премьер-министра по экономическим вопросам, дефицит пенсионного фонда 148-150 млрд гривен, а эти средства берутся из того, что недофинансируются ни школы, ни дороги, ни больницы, нужно рассмотреть возможность принять консолидированное решение и отменить пенсии, направив средства на экономический рост.

«Это даст возможность зарабатывать больше денег. У детей будет больше возможностей, в том числе заботиться о своих родителях. Потому что сейчас они все равно должны заботиться, потому что пенсии не хватает», — отметил Алексей Мушак.

ПИПЕЦ - ИДИОТИЗМ!!!! :shock:
А может лучше власть потрусить с их зарплатами и ВОРОВСТВОМ. :roll:
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Вів 11 лют, 2020 15:02, всього редагувалось 1 раз.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 15:26

Валютный рынок в контексте ДС

интересно, а что скоро выборы. откуда такая щедрость???
хотя я не против раздать только пенсионерам, у кого пенсии меньше 3тыс.грн.
тогда не по 6тыс, а минимум по 10-12тыс. получится. :roll:
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 15:31

А сколько получим, если еще золото Полуботка поделить? В 90х писали что каждому по 38 кг золота полагается :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 15:31

мес. назад кажется на передаче у савика гарант говорил, что хотят на 1тыс. грн. в этом году поднять пенсии кому за 80 лет, потом кому за 75 лет и т.д.
может он рассчитывал на эти деньги??? :roll:
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 15:37

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Игорь Алексеевич написав:Пусть дети содержат родителей: советник Гончарука предлагает вообще отменить пенсии :shock: :shock:

ПИПЕЦ - ИДИОТИЗМ!!!!
А может лучше власть потрусить с их зарплатами и ВОРОВСТВОМ.

А куда деваться. Пенс фонд украины это банкрот, пенсионеров 20 млн и их скоро станет в разы больше чем работающих. Все это финиш.

Чем раньше мы скажем "денег нет, но вы там держитесь", тем раньше страна сможет встать на путь ренессанса и возврата былого величия.


  Игорь Алексеевич написав:А может лучше власть потрусить с их зарплатами и ВОРОВСТВОМ.

Если обезжирить одного, даже самого тучного, соросенка - то насколько экспроприированного хватит на прокорм орды пенсов. Полдня хоть сумма на счетах продержится?
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 15:40

  Игорь Алексеевич написав:интересно, а что скоро выборы. откуда такая щедрость???
хотя я не против раздать только пенсионерам, у кого пенсии меньше 3тыс.грн.
тогда не по 6тыс, а минимум по 10-12тыс. получится. :roll:


:? Учитывая, что человек, работавший честным трудом в белую, иногда и на двух работах, получавший больше (при этом платя больше отчислений в бюджет), чем человек, работавший меньше/хуже/на более простой работе, не требовавшей знаний/умений/способностей (при этом платя меньше отчислений), не должен получить шесть К в пользу описанного вторым. :? Интересное деление.

Не все, кто получает пенсию больше 3К силовики/чинуши/приближенные/удаленные и т.д. :oops:
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 16:04

  Игорь Алексеевич написав:мес. назад кажется на передаче у савика гарант говорил, что хотят на 1тыс. грн. в этом году поднять пенсии кому за 80 лет, потом кому за 75 лет и т.д.
может он рассчитывал на эти деньги??? :roll:


он только обещал, но не добавил.
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 16:18

  hxbbgaf написав:
  Игорь Алексеевич написав:Пусть дети содержат родителей: советник Гончарука предлагает вообще отменить пенсии

Советник премьер-министра по экономическим вопросам Алексей Мушак выступил с инициативой отменить в Украине выплату пенсий, а сэкономленные средства направить на экономический рост. Об этом он заявил в эфире канала NewsOne во время перерыва в заседании Верховной Рады. Зато пенсионеров должны содержать дети.

«Очевидно, что даже при увеличении пенсий, все равно дети должны помогать своим родителям, для того, чтобы они прожили. А родители должны работать где-то параллельно. Соответственно увеличение пенсий глобально не решает вопрос», — пояснил Мушак. Он предложил рассмотреть возможность реализации в Украине азиатского подхода — отмена пенсий в обмен на экономический рост. Поскольку в Украине, по словам советника премьер-министра по экономическим вопросам, дефицит пенсионного фонда 148-150 млрд гривен, а эти средства берутся из того, что недофинансируются ни школы, ни дороги, ни больницы, нужно рассмотреть возможность принять консолидированное решение и отменить пенсии, направив средства на экономический рост.

«Это даст возможность зарабатывать больше денег. У детей будет больше возможностей, в том числе заботиться о своих родителях. Потому что сейчас они все равно должны заботиться, потому что пенсии не хватает», — отметил Алексей Мушак.

ПИПЕЦ - ИДИОТИЗМ!!!!
А может лучше власть потрусить с их зарплатами и ВОРОВСТВОМ.

Та да, и налоги и взносы в ПФ при этом увеличить. Все - на чинуш и силовиков. Пахать, рабы. Я не удивлюсь, если даже после этого народ не выйдет на улицу.

Конечно не выйдет. За это ж не платят
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 16:20

  Игорь Алексеевич написав:интересно, а что скоро выборы. откуда такая щедрость???
хотя я не против раздать только пенсионерам, у кого пенсии меньше 3тыс.грн.
тогда не по 6тыс, а минимум по 10-12тыс. получится. :roll:

Местные скоро.
И возможный роспуск Зрады на осень
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 16:55

Re: государство не для людей

Эта идея про детей не нова. Ее озвучивал еще Ющенко в свое время.
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