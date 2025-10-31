RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3015301630173018
Повідомлення Додано: П'ят 31 жов, 2025 10:19

  rjkz написав:Пока не много чего есть в ЮТ.
В новостях говорят, что опять есть погибшие в подвалах.

Разворовали страну - люди в аварийном жилье десятилетиями жить вынуждены!
2587715
Аватар користувача
 
Повідомлень: 265
З нами з: 25.12.23
Подякував: 8 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 31 жов, 2025 10:28

Одна моя приятельниця в цьому випадку говорила:
"Шутка юмора классная!"
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11440
З нами з: 12.02.09
Подякував: 4057 раз.
Подякували: 1511 раз.
 
Профіль
 
1
2
6
Повідомлення Додано: П'ят 31 жов, 2025 10:31

  akurt написав:Одна моя приятельниця в цьому випадку говорила:
"Шутка юмора классная!"

У вас есть красная кепка?
2587715
Аватар користувача
 
Повідомлень: 265
З нами з: 25.12.23
Подякував: 8 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 31 жов, 2025 10:45

Збуджуєтесь тільки від білизни червоного кольору, а також червоного кольору кепок та червоних прапорів?
Прикольно... Про червоні кепки чую вперше...
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11440
З нами з: 12.02.09
Подякував: 4057 раз.
Подякували: 1511 раз.
 
Профіль
 
1
2
6
Повідомлення Додано: П'ят 31 жов, 2025 10:48

Еміграція, заробітчанство

Європа почала змінювати законодавство та правила прийому біженців. Не тільки з України.
Всі чули про проблеми для українців в Польщі, Словачичині, Чехії, Німеччині, США.

Цікава подія відбулася у Франції - інформація чисто щодо "дзвіночка".
Деякі питання можуть змінюватися швидко та НЕСПОДІВАНО.

Парламент Франції ВПЕРШЕ (!!!) став на бік опозиції - одіозної партії, яку очолює сумнозвісна Марі Лепен та підтримав пропозицію денонсувати Угоду ще 1968 року (!) про "особливо лояльні умови" прийому у Франції громадян Алжиру.
Громадяни Алжиру могли заїжджати у Францію в багатьох випадках без віз, в пріоритетному порядку отримувати Вид на прожиття та право на роботу... Угода ще за 1968 рік!
Цікаві цифри голосування - щось типу "Погодився через "НЕ МОЖУ": "за" - 185 голосів, "проти" - 184 голоси. Прийнято! Отак 1 (один) голос може змінити все для громадян іншої держави.

P.S. Чисто історично пізнавально. Алжир був колонією Франції. ФРАНЦУЗИ ВИКОРИСТОВУВАЛИ ЯК КУРОРТ. ЩОСЬ ТИПУ ОСТРОВА КУБА ДЛЯ ГРОМАДЯН США. Тривала боротьба за незалежність з кінця 50-х років ХХ сторіччя до 1962 року. В 1962 РОЦІ ОТРИМАВ НЕЗАЛЕЖНІСТЬ - ВСІ ГРОМАДЯНИ Франції ТЕРМІНОВО ЗАЛИШИЛИ КРАЇНУ. Франція відчувала якусь вину за те, що робила в своїй колонії, та встановила певні преференції для громадян тієї країни.
ЦІкаво, що громадяни Франції, які виїхали в 1962 році, отримали у Франції великі преференції - а військові - величезні пенсії.

Дзвіночок цікавий: одне голосування з перевагою в 1 голос.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11440
З нами з: 12.02.09
Подякував: 4057 раз.
Подякували: 1511 раз.
 
Профіль
 
1
2
6
  #<1 ... 3015301630173018
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: akurt і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (6819)
31.10.2025 10:30
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.