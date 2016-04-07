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Советник Гончарука предлагает вообще отменить пенсии
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Обговорення питань про пенсії і питань пенсійної реформи 2011, пенсійний вік та інші питання на фінансовому форумі Finance.UA.
Додано: Вів 11 лют, 2020 15:00
Пусть дети содержат родителей: советник Гончарука предлагает вообще отменить пенсии
Советник премьер-министра по экономическим вопросам Алексей Мушак выступил с инициативой отменить в Украине выплату пенсий, а сэкономленные средства направить на экономический рост. Об этом он заявил в эфире канала NewsOne во время перерыва в заседании Верховной Рады. Зато пенсионеров должны содержать дети.
«Очевидно, что даже при увеличении пенсий, все равно дети должны помогать своим родителям, для того, чтобы они прожили. А родители должны работать где-то параллельно. Соответственно увеличение пенсий глобально не решает вопрос», — пояснил Мушак. Он предложил рассмотреть возможность реализации в Украине азиатского подхода — отмена пенсий в обмен на экономический рост. Поскольку в Украине, по словам советника премьер-министра по экономическим вопросам, дефицит пенсионного фонда 148-150 млрд гривен, а эти средства берутся из того, что недофинансируются ни школы, ни дороги, ни больницы, нужно рассмотреть возможность принять консолидированное решение и отменить пенсии, направив средства на экономический рост.
«Это даст возможность зарабатывать больше денег. У детей будет больше возможностей, в том числе заботиться о своих родителях. Потому что сейчас они все равно должны заботиться, потому что пенсии не хватает», — отметил Алексей Мушак.ПИПЕЦ - ИДИОТИЗМ!!!!
А может лучше власть потрусить с их зарплатами и ВОРОВСТВОМ.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич
в Вів 11 лют, 2020 15:02, всього редагувалось 1 раз.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
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Додано: Вів 11 лют, 2020 15:26
интересно, а что скоро выборы. откуда такая щедрость???
хотя я не против раздать только
пенсионерам, у кого пенсии меньше 3тыс.грн.
тогда не по 6тыс, а минимум по 10-12тыс. получится.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
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Додано: Вів 11 лют, 2020 15:31
А сколько получим, если еще золото Полуботка поделить? В 90х писали что каждому по 38 кг золота полагается
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
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Додано: Вів 11 лют, 2020 15:31
мес. назад кажется на передаче у савика гарант говорил, что хотят на 1тыс. грн. в этом году поднять пенсии кому за 80 лет, потом кому за 75 лет и т.д.
может он рассчитывал на эти деньги???
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
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Игорь Алексеевич
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Додано: Вів 11 лют, 2020 15:37
Игорь Алексеевич написав:
Пусть дети содержат родителей: советник Гончарука предлагает вообще отменить пенсии
ПИПЕЦ - ИДИОТИЗМ!!!!
А может лучше власть потрусить с их зарплатами и ВОРОВСТВОМ.
А куда деваться. Пенс фонд украины это банкрот, пенсионеров 20 млн и их скоро станет в разы больше чем работающих. Все это финиш.
Чем раньше мы скажем "денег нет, но вы там держитесь", тем раньше страна сможет встать на путь ренессанса и возврата былого величия.
Игорь Алексеевич написав:
А может лучше власть потрусить с их зарплатами и ВОРОВСТВОМ.
Если обезжирить одного, даже самого тучного, соросенка - то насколько экспроприированного хватит на прокорм орды пенсов. Полдня хоть сумма на счетах продержится?
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Додано: Вів 11 лют, 2020 15:40
Игорь Алексеевич написав:
интересно, а что скоро выборы. откуда такая щедрость???
хотя я не против раздать только
пенсионерам, у кого пенсии меньше 3тыс.грн.
тогда не по 6тыс, а минимум по 10-12тыс. получится.
Учитывая, что человек, работавший честным трудом в белую, иногда и на двух работах, получавший больше (при этом платя больше отчислений в бюджет), чем человек, работавший меньше/хуже/на более простой работе, не требовавшей знаний/умений/способностей (при этом платя меньше отчислений), не должен получить шесть К в пользу описанного вторым.
Интересное деление.
Не все, кто получает пенсию больше 3К силовики/чинуши/приближенные/удаленные и т.д.
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Додано: Вів 11 лют, 2020 16:04
Игорь Алексеевич написав:
мес. назад кажется на передаче у савика гарант говорил, что хотят на 1тыс. грн. в этом году поднять пенсии кому за 80 лет, потом кому за 75 лет и т.д.
может он рассчитывал на эти деньги???
он только обещал, но не добавил.
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Додано: Вів 11 лют, 2020 16:18
hxbbgaf написав: Игорь Алексеевич написав:
Пусть дети содержат родителей: советник Гончарука предлагает вообще отменить пенсии
Советник премьер-министра по экономическим вопросам Алексей Мушак выступил с инициативой отменить в Украине выплату пенсий, а сэкономленные средства направить на экономический рост. Об этом он заявил в эфире канала NewsOne во время перерыва в заседании Верховной Рады. Зато пенсионеров должны содержать дети.
«Очевидно, что даже при увеличении пенсий, все равно дети должны помогать своим родителям, для того, чтобы они прожили. А родители должны работать где-то параллельно. Соответственно увеличение пенсий глобально не решает вопрос», — пояснил Мушак. Он предложил рассмотреть возможность реализации в Украине азиатского подхода — отмена пенсий в обмен на экономический рост. Поскольку в Украине, по словам советника премьер-министра по экономическим вопросам, дефицит пенсионного фонда 148-150 млрд гривен, а эти средства берутся из того, что недофинансируются ни школы, ни дороги, ни больницы, нужно рассмотреть возможность принять консолидированное решение и отменить пенсии, направив средства на экономический рост.
«Это даст возможность зарабатывать больше денег. У детей будет больше возможностей, в том числе заботиться о своих родителях. Потому что сейчас они все равно должны заботиться, потому что пенсии не хватает», — отметил Алексей Мушак.
ПИПЕЦ - ИДИОТИЗМ!!!!
А может лучше власть потрусить с их зарплатами и ВОРОВСТВОМ.
Та да, и налоги и взносы в ПФ при этом увеличить. Все - на чинуш и силовиков. Пахать, рабы. Я не удивлюсь, если даже после этого народ не выйдет на улицу.
Конечно не выйдет. За это ж не платят
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Додано: Вів 11 лют, 2020 16:20
Игорь Алексеевич написав:
интересно, а что скоро выборы. откуда такая щедрость???
хотя я не против раздать только
пенсионерам, у кого пенсии меньше 3тыс.грн.
тогда не по 6тыс, а минимум по 10-12тыс. получится.
Местные скоро.
И возможный роспуск Зрады на осень
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