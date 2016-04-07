І вже йде обговорення подібної реформи в Польщі, де співвідношення пенсіонерів до новонароджених зростає з кожним роком.sal написав:Эта идея про детей не нова. Ее озвучивал еще Ющенко в свое время.
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Обговорення питань про пенсії і питань пенсійної реформи 2011, пенсійний вік та інші питання на фінансовому форумі Finance.UA.
Додано: Вів 11 лют, 2020 17:02
Re: Советник Гончарука предлагает вообще отменить пенсии
І вже йде обговорення подібної реформи в Польщі, де співвідношення пенсіонерів до новонароджених зростає з кожним роком.
Додано: Вів 11 лют, 2020 17:14
Re: оранжевая опасность
Додано: Вів 11 лют, 2020 17:38
Re: Советник Гончарука предлагает вообще отменить пенсии
Ні, старіння нації й низька народжуваність. В Польщі зараз на 4 дорослих народжується 3 дитини, що збільшує навантаження на пенсійний фонд. За прогнозами їхнього уряду, якщо не проводити дієвих реформ зі стимулювання народжуваності, то через 80 років поляків буде менше 17млн.
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