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Важное о пенсии и пенсионном возрасте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 21 лют, 2020 10:49
Starikan написав:
Тогда вопрос: к чему относился ваш коммент?
мой ответ к тому как может быть у чела 200К грн при пенсии 2000.
вся з/п была в белую у чела - просто чел выходил на пенсию когда курс был 5. и собирал баксы по курсу 2-5. и сейчас 8К баксов это уже 200К грн а вот пенсия из 2200 грн поднялась АЖ до 2600 грн.
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mephala
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Додано: П'ят 21 лют, 2020 13:29
потому и собирал сам себе на пенсию ( на депозит) так как доход был полу официальный ( не переживайте не воровал он). Терял он и на скачках курса и на банкопад попадал ( получал с ФГВ) . Ну ладно оставим дедушку в покое
это уникальный случай, зря я вообще его упомянул. ( надеюсь не читает это сейчас
) Тем более он трудолюбивый в свои 70 лет еще решил на работу пойти сутки через двое ! за 6000 грн \ мес. Вот это молодец ! не сидит не " скыглит ", а идет и работает ! Все берите с него пример. если сложить все его доходы с новой работой будет как средняя ( со слов власти) зарплата по Украине .
Еще информация : 10 000 грн \ мес менеджеру-продажнику Частный Предприниматель платит со скрипом , сначала платил по 8000 грн но никто не хотел долго работать была текучка пришлось поднять до 10 000 грн ( обычный 8 часовой рабочий день правда очень интенсивный ) ЗЫ
доллар дедушка не рассматривает так как не будет надбавки к пенсии в виде процентов от гривневого депозита. На мой вопрос , а почему просто не проесть депозит ... просто отмалчивается . Дедушка из рода долгожителей. Долгих ему лет.
С начала эпидемического сезона 26 человек умерло от осложнений гриппа. Ни один умерший не был привит против гриппа (с)Міністерство охорони здоров'я України
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yama
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Додано: П'ят 21 лют, 2020 15:09
yama написав: Starikan написав:
Starikan написав:
Если пенсия меньше 2 тыс, это значит, что его средняя зарплата за время работы была примерно вдвое меньше среднеукраинской. Как он при этом сумел насобирать 200 тыс на депозит?
потому и собирал сам себе на пенсию ( на депозит) так как доход был полу официальный ( не переживайте не воровал он).
Тогда нет вопросов.
А насчет "не воровал".... это вопрос сложный и спорный.
Любой полу- или неофициальный доход - это своего рода воровство. У государства, а тем самым у других пенсионеров и вообще бюджетников.
Я ведь тоже, когда был научным заробитчанином, налогов с этих доходов не платил. Но никто и не требовал.
Ну ладно оставим дедушку в покое
это уникальный случай, зря я вообще его упомянул. ( надеюсь не читает это сейчас
) Тем более он трудолюбивый в свои 70 лет еще решил на работу пойти сутки через двое ! за 6000 грн \ мес. Вот это молодец ! не сидит не " скыглит ", а идет и работает ! Все берите с него пример. если сложить все его доходы с новой работой будет как средняя ( со слов власти) зарплата по Украине .
Почему уникальный? Я вот тоже часть пенсии откладываю на приватовский безналоговый.
Правда, собираюсь в конце года оставить работу в 73 года (будет 55 лет стажа), надо давать дорогу молодым энтузиастам науки, да и после 70 сил резко поубавилось.
А 60-летним, если постараться и не брезговать "чего я буду напрягаться ради минималки", вполне можно найти работу по силам, во всяком случае в крупных городах.
Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество
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Starikan
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Додано: П'ят 21 лют, 2020 15:25
От чому робота на пенсії - це позитив - не можу зрозуміти ... Це означає - або людині потрібні гроші , бо пенсії не вистачає , або людина не знає , чим займатися у вільний від роботи час . Ні одне , ні інше не є позитивом . Не вистачає - бо працював на малооплачуваній роботі ( чому ? ) , чи по-сірому/чорному ? Тоді повинні бути якісь заощадження чи вкладення у щось . Які допоможуть матеріально . Якщо нема заняття - то це означає , що не було і в робочий час ( раніше ) . Робота-сон - і так все життя ... Людина живе задля роботи ?
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Puente
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