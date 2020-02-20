Форуми / Валюта / Валютний ринок / Важное о пенсии и

пенсионном возрасте Важное о пенсии и пенсионном возрасте + Додати

тему Відповісти

на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1234 Додано: П'ят 21 лют, 2020 10:49 Starikan написав: Тогда вопрос: к чему относился ваш коммент? Тогда вопрос: к чему относился ваш коммент?

мой ответ к тому как может быть у чела 200К грн при пенсии 2000.

вся з/п была в белую у чела - просто чел выходил на пенсию когда курс был 5. и собирал баксы по курсу 2-5. и сейчас 8К баксов это уже 200К грн а вот пенсия из 2200 грн поднялась АЖ до 2600 грн. мой ответ к тому как может быть у чела 200К грн при пенсии 2000.вся з/п была в белую у чела - просто чел выходил на пенсию когда курс был 5. и собирал баксы по курсу 2-5. и сейчас 8К баксов это уже 200К грн а вот пенсия из 2200 грн поднялась АЖ до 2600 грн. mephala Повідомлень: 6524 З нами з: 07.04.14 Подякував: 122 раз. Подякували: 716 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 21 лют, 2020 13:29 Starikan написав: Starikan написав: yama написав: с другой стороны знакомый дедушка заработал себе на свою "пенсию" положив скромный депозит до сумы ФГВ ( фонад гарантирования вкладов) в банк и с % на него живет , вы предлагаете его лишить накоплений и прибавки к пенсии , пусть склеит ласты за официальную пенсию менее 2000 грн\ мес с другой стороны знакомый дедушка заработал себе на свою "пенсию" положив скромный депозит до сумы ФГВ ( фонад гарантирования вкладов) в банк и с % на него живет , вы предлагаете его лишить накоплений и прибавки к пенсии , пусть склеит ласты за Если пенсия меньше 2 тыс, это значит, что его средняя зарплата за время работы была примерно вдвое меньше среднеукраинской. Как он при этом сумел насобирать 200 тыс на депозит? Если пенсия меньше 2 тыс, это значит, что его средняя зарплата за время работы была примерно вдвое меньше среднеукраинской. Как он при этом сумел насобирать 200 тыс на депозит? потому и собирал сам себе на пенсию ( на депозит) так как доход был полу официальный ( не переживайте не воровал он). Терял он и на скачках курса и на банкопад попадал ( получал с ФГВ) . Ну ладно оставим дедушку в покое это уникальный случай, зря я вообще его упомянул. ( надеюсь не читает это сейчас ) Тем более он трудолюбивый в свои 70 лет еще решил на работу пойти сутки через двое ! за 6000 грн \ мес. Вот это молодец ! не сидит не " скыглит ", а идет и работает ! Все берите с него пример. если сложить все его доходы с новой работой будет как средняя ( со слов власти) зарплата по Украине .

Еще информация : 10 000 грн \ мес менеджеру-продажнику Частный Предприниматель платит со скрипом , сначала платил по 8000 грн но никто не хотел долго работать была текучка пришлось поднять до 10 000 грн ( обычный 8 часовой рабочий день правда очень интенсивный )



ЗЫ доллар дедушка не рассматривает так как не будет надбавки к пенсии в виде процентов от гривневого депозита. На мой вопрос , а почему просто не проесть депозит ... просто отмалчивается . Дедушка из рода долгожителей. Долгих ему лет. потому и собирал сам себе на пенсию ( на депозит) так как доход был полу официальный ( не переживайте не воровал он). Терял он и на скачках курса и на банкопад попадал ( получал с ФГВ) . Ну ладно оставим дедушку в покоеэто уникальный случай, зря я вообще его упомянул. ( надеюсь не читает это сейчас) Тем более он трудолюбивый в свои 70 лет еще решил на работу пойти сутки через двое ! за 6000 грн \ мес. Вот это молодец ! не сидит не " скыглит ", а идет и работает ! Все берите с него пример. если сложить все его доходы с новой работой будет как средняя ( со слов власти) зарплата по Украине .Еще информация : 10 000 грн \ мес менеджеру-продажнику Частный Предприниматель платит со скрипом , сначала платил по 8000 грн но никто не хотел долго работать была текучка пришлось поднять до 10 000 грн ( обычный 8 часовой рабочий день правда очень интенсивный )доллар дедушка не рассматривает так как не будет надбавки к пенсии в виде процентов от гривневого депозита. На мой вопрос , а почему просто не проесть депозит ... просто отмалчивается . Дедушка из рода долгожителей. Долгих ему лет. С начала эпидемического сезона 26 человек умерло от осложнений гриппа. Ни один умерший не был привит против гриппа (с)Міністерство охорони здоров'я України yama Повідомлень: 1953 З нами з: 12.08.17 Подякував: 3600 раз. Подякували: 370 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 21 лют, 2020 15:09 yama написав: Starikan написав: Starikan написав: Если пенсия меньше 2 тыс, это значит, что его средняя зарплата за время работы была примерно вдвое меньше среднеукраинской. Как он при этом сумел насобирать 200 тыс на депозит? Если пенсия меньше 2 тыс, это значит, что его средняя зарплата за время работы была примерно вдвое меньше среднеукраинской. Как он при этом сумел насобирать 200 тыс на депозит? потому и собирал сам себе на пенсию ( на депозит) так как доход был полу официальный ( не переживайте не воровал он). потому и собирал сам себе на пенсию ( на депозит) так как доход был полу официальный ( не переживайте не воровал он).

Тогда нет вопросов.

А насчет "не воровал".... это вопрос сложный и спорный.

Любой полу- или неофициальный доход - это своего рода воровство. У государства, а тем самым у других пенсионеров и вообще бюджетников.

Я ведь тоже, когда был научным заробитчанином, налогов с этих доходов не платил. Но никто и не требовал.



это уникальный случай, зря я вообще его упомянул. ( надеюсь не читает это сейчас ) Тем более он трудолюбивый в свои 70 лет еще решил на работу пойти сутки через двое ! за 6000 грн \ мес. Вот это молодец ! не сидит не " скыглит ", а идет и работает ! Все берите с него пример. если сложить все его доходы с новой работой будет как средняя ( со слов власти) зарплата по Украине . Ну ладно оставим дедушку в покоеэто уникальный случай, зря я вообще его упомянул. ( надеюсь не читает это сейчас) Тем более он трудолюбивый в свои 70 лет еще решил на работу пойти сутки через двое ! за 6000 грн \ мес. Вот это молодец ! не сидит не " скыглит ", а идет и работает ! Все берите с него пример. если сложить все его доходы с новой работой будет как средняя ( со слов власти) зарплата по Украине .

Почему уникальный? Я вот тоже часть пенсии откладываю на приватовский безналоговый.

Правда, собираюсь в конце года оставить работу в 73 года (будет 55 лет стажа), надо давать дорогу молодым энтузиастам науки, да и после 70 сил резко поубавилось.

А 60-летним, если постараться и не брезговать "чего я буду напрягаться ради минималки", вполне можно найти работу по силам, во всяком случае в крупных городах. Тогда нет вопросов.А насчет "не воровал".... это вопрос сложный и спорный.Любой полу- или неофициальный доход - это своего рода воровство. У государства, а тем самым у других пенсионеров и вообще бюджетников.Я ведь тоже, когда был научным заробитчанином, налогов с этих доходов не платил. Но никто и не требовал.Почему уникальный? Я вот тоже часть пенсии откладываю на приватовский безналоговый.Правда, собираюсь в конце года оставить работу в 73 года (будет 55 лет стажа), надо давать дорогу молодым энтузиастам науки, да и после 70 сил резко поубавилось.А 60-летним, если постараться и не брезговать "чего я буду напрягаться ради минималки", вполне можно найти работу по силам, во всяком случае в крупных городах. Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество Starikan 2 Повідомлень: 16694 З нами з: 12.10.11 Подякував: 1702 раз. Подякували: 2593 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 21 лют, 2020 15:25 Re: Важное о пенсии и пенсионном возрасте От чому робота на пенсії - це позитив - не можу зрозуміти ... Це означає - або людині потрібні гроші , бо пенсії не вистачає , або людина не знає , чим займатися у вільний від роботи час . Ні одне , ні інше не є позитивом . Не вистачає - бо працював на малооплачуваній роботі ( чому ? ) , чи по-сірому/чорному ? Тоді повинні бути якісь заощадження чи вкладення у щось . Які допоможуть матеріально . Якщо нема заняття - то це означає , що не було і в робочий час ( раніше ) . Робота-сон - і так все життя ... Людина живе задля роботи ? Puente Повідомлень: 2549 З нами з: 12.08.09 Подякував: 0 раз. Подякували: 325 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1234 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Expert100500 і 6 гостейМодератори: ТупУм