Важное о пенсии и пенсионном возрасте

Starikan написав:Тогда вопрос: к чему относился ваш коммент?
мой ответ к тому как может быть у чела 200К грн при пенсии 2000. вся з/п была в белую у чела - просто чел выходил на пенсию когда курс был 5. и собирал баксы по курсу 2-5. и сейчас 8К баксов это уже 200К грн а вот пенсия из 2200 грн поднялась АЖ до 2600 грн.
yama написав: с другой стороны знакомый дедушка заработал себе на свою "пенсию" положив скромный депозит до сумы ФГВ ( фонад гарантирования вкладов) в банк и с % на него живет , вы предлагаете его лишить накоплений и прибавки к пенсии , пусть склеит ласты за официальную пенсию менее 2000 грн\ мес
Если пенсия меньше 2 тыс, это значит, что его средняя зарплата за время работы была примерно вдвое меньше среднеукраинской. Как он при этом сумел насобирать 200 тыс на депозит?
потому и собирал сам себе на пенсию ( на депозит) так как доход был полу официальный ( не переживайте не воровал он). Терял он и на скачках курса и на банкопад попадал ( получал с ФГВ) . Ну ладно оставим дедушку в покое это уникальный случай, зря я вообще его упомянул. ( надеюсь не читает это сейчас ) Тем более он трудолюбивый в свои 70 лет еще решил на работу пойти сутки через двое ! за 6000 грн \ мес. Вот это молодец ! не сидит не " скыглит ", а идет и работает ! Все берите с него пример. если сложить все его доходы с новой работой будет как средняя ( со слов власти) зарплата по Украине . Еще информация : 10 000 грн \ мес менеджеру-продажнику Частный Предприниматель платит со скрипом , сначала платил по 8000 грн но никто не хотел долго работать была текучка пришлось поднять до 10 000 грн ( обычный 8 часовой рабочий день правда очень интенсивный )
ЗЫ доллар дедушка не рассматривает так как не будет надбавки к пенсии в виде процентов от гривневого депозита. На мой вопрос , а почему просто не проесть депозит ... просто отмалчивается . Дедушка из рода долгожителей. Долгих ему лет.
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Starikan написав:Если пенсия меньше 2 тыс, это значит, что его средняя зарплата за время работы была примерно вдвое меньше среднеукраинской. Как он при этом сумел насобирать 200 тыс на депозит?
потому и собирал сам себе на пенсию ( на депозит) так как доход был полу официальный ( не переживайте не воровал он).
Тогда нет вопросов. А насчет "не воровал".... это вопрос сложный и спорный. Любой полу- или неофициальный доход - это своего рода воровство. У государства, а тем самым у других пенсионеров и вообще бюджетников. Я ведь тоже, когда был научным заробитчанином, налогов с этих доходов не платил. Но никто и не требовал.
Ну ладно оставим дедушку в покое это уникальный случай, зря я вообще его упомянул. ( надеюсь не читает это сейчас ) Тем более он трудолюбивый в свои 70 лет еще решил на работу пойти сутки через двое ! за 6000 грн \ мес. Вот это молодец ! не сидит не " скыглит ", а идет и работает ! Все берите с него пример. если сложить все его доходы с новой работой будет как средняя ( со слов власти) зарплата по Украине .
Почему уникальный? Я вот тоже часть пенсии откладываю на приватовский безналоговый. Правда, собираюсь в конце года оставить работу в 73 года (будет 55 лет стажа), надо давать дорогу молодым энтузиастам науки, да и после 70 сил резко поубавилось. А 60-летним, если постараться и не брезговать "чего я буду напрягаться ради минималки", вполне можно найти работу по силам, во всяком случае в крупных городах.
От чому робота на пенсії - це позитив - не можу зрозуміти ... Це означає - або людині потрібні гроші , бо пенсії не вистачає , або людина не знає , чим займатися у вільний від роботи час . Ні одне , ні інше не є позитивом . Не вистачає - бо працював на малооплачуваній роботі ( чому ? ) , чи по-сірому/чорному ? Тоді повинні бути якісь заощадження чи вкладення у щось . Які допоможуть матеріально . Якщо нема заняття - то це означає , що не було і в робочий час ( раніше ) . Робота-сон - і так все життя ... Людина живе задля роботи ?
Ну - насправді вся ця пенсія - надзвичайно несправедлива штука . Вона "вигідна" тим , у кого проблеми були якісь з заробітками чи здоров"ям і навпаки - високооплачуваним бюджетникам . Всі останні - переважна більшість просто нормально працюючих та заробляючих - будуть отримувати менше своїх же відрахувань . Причому розрахунок розміру - за певний невеликий період - це ще одна така собі хитра юридична заковика - вигідна для дуже обмеженої кількості працюючих . Тобто по суті - все це обман населення в сучасних умовах . Тому народ і не вірить ... Сам собі пенсійний фонд - трохи складнувато для більшості - не вміють люди керувати грошима . А пенсійний фонд за все життя - в будь-якому випадку немаленький . Тому проблема - хто ним чесно зможе керувати ...
ruvex написав:Можно и без пенсии. Первым шагом пусть вернут все отчисления.
Кто вернет, текущие пенсионеры?
Т.е. первый акт дерьмовой пьесы устраивает? А второй уже нет? Кто обилечивал, будучи законодателями за счет налогоплательщиков. Как вариант можете придумать сами. Никого же не волнует с чего платятся налоги и за что кто-то живет после этого? Почему тогда должен волновать вопрос возврата? Изыскивайте резервы, на виллы резервов хватает.
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