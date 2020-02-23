Важное о пенсии и пенсионном возрасте

Додано: П'ят 21 лют, 2020 13:29

Starikan написав: Starikan написав: yama написав: с другой стороны знакомый дедушка заработал себе на свою "пенсию" положив скромный депозит до сумы ФГВ ( фонад гарантирования вкладов) в банк и с % на него живет , вы предлагаете его лишить накоплений и прибавки к пенсии , пусть склеит ласты за официальную пенсию менее 2000 грн\ мес с другой стороны знакомый дедушка заработал себе на свою "пенсию" положив скромный депозит до сумы ФГВ ( фонад гарантирования вкладов) в банк и с % на него живет , вы предлагаете его лишить накоплений и прибавки к пенсии , пусть склеит ласты за Если пенсия меньше 2 тыс, это значит, что его средняя зарплата за время работы была примерно вдвое меньше среднеукраинской. Как он при этом сумел насобирать 200 тыс на депозит? Если пенсия меньше 2 тыс, это значит, что его средняя зарплата за время работы была примерно вдвое меньше среднеукраинской. Как он при этом сумел насобирать 200 тыс на депозит?

потому и собирал сам себе на пенсию ( на депозит) так как доход был полу официальный ( не переживайте не воровал он). Терял он и на скачках курса и на банкопад попадал ( получал с ФГВ) . Ну ладно оставим дедушку в покоеэто уникальный случай, зря я вообще его упомянул. ( надеюсь не читает это сейчас) Тем более он трудолюбивый в свои 70 лет еще решил на работу пойти сутки через двое ! за 6000 грн \ мес. Вот это молодец ! не сидит не " скыглит ", а идет и работает ! Все берите с него пример. если сложить все его доходы с новой работой будет как средняя ( со слов власти) зарплата по Украине .Еще информация : 10 000 грн \ мес менеджеру-продажнику Частный Предприниматель платит со скрипом , сначала платил по 8000 грн но никто не хотел долго работать была текучка пришлось поднять до 10 000 грн ( обычный 8 часовой рабочий день правда очень интенсивный )доллар дедушка не рассматривает так как не будет надбавки к пенсии в виде процентов от гривневого депозита. На мой вопрос , а почему просто не проесть депозит ... просто отмалчивается . Дедушка из рода долгожителей. Долгих ему лет.