RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Важное о пенсии и
пенсионном возрасте

Важное о пенсии и пенсионном возрасте
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<12345
Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 20:41

Re: Важное о пенсии и пенсионном возрасте

С таким беспрецедентным подходом к людским ресурсам, когда на них паразитируя их же ставят перед фактом о фактическом лишении в будущем социальных гарантий, у государства нет будущего. Сторонников подобного и сейчас все меньше, об этом свидетельствует и статистика миграции.
ПРОМО-КОД Бонус от Минфина: 7O66XX3 гарантированно получите +50 грн.
Black Jack - White Business
ruvex
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9018
З нами з: 03.11.08
Подякував: 694 раз.
Подякували: 1991 раз.
 
Профіль
1
6
2
  #<12345
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: prilepskiy і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ощадбанк (16281)
24.02.2020 21:48
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.