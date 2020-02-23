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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 24 лют, 2020 20:41
Re: Важное о пенсии и пенсионном возрасте
С таким беспрецедентным подходом к людским ресурсам, когда на них паразитируя их же ставят перед фактом о фактическом лишении в будущем социальных гарантий, у государства нет будущего. Сторонников подобного и сейчас все меньше, об этом свидетельствует и статистика миграции.
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