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Із запуском нової моделі
ринку електроенергія...

Із запуском нової моделі ринку електроенергія...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 17:04

Із запуском нової моделі ринку електроенергія...

Пропонуємо до обговорення:
Про це свідчать дані державного підприємства "Оператор ринку".

Дивися повний текст Із запуском нової моделі ринку електроенергія подешевшала на 32%.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 17:04

И что кто то снизил цену своей продукции???
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 19:36

декабрь -цена для малого бизнеса 3грн.04 коп квт
январь -цена 1 квт- 3,41 грн.
подорожание составляет -37 коп. .Где же она дешевет, ????
sergejsonata
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 10:36

Тот кто это писал или слепой или идиот.
alex141957
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 23:28

Re: Із запуском нової моделі ринку електроенергія...

Цена на "зелёную энергию" - 15 евроцентов.
И Государство на международном уровне обязалось его выкупать.
- Почём будет продавать?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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