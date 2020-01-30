Про це свідчать дані державного підприємства "Оператор ринку".
Дивися повний текст Із запуском нової моделі ринку електроенергія подешевшала на 32%.
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Додано: Вів 11 лют, 2020 17:04
Із запуском нової моделі ринку електроенергія...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Із запуском нової моделі ринку електроенергія подешевшала на 32%.
Додано: Вів 11 лют, 2020 19:36
декабрь -цена для малого бизнеса 3грн.04 коп квт
январь -цена 1 квт- 3,41 грн.
подорожание составляет -37 коп. .Где же она дешевет, ????
Додано: Сер 12 лют, 2020 23:28
Re: Із запуском нової моделі ринку електроенергія...
Цена на "зелёную энергию" - 15 евроцентов.
И Государство на международном уровне обязалось его выкупать.
- Почём будет продавать?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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