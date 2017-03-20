Есть ли успешный опыт возмещения от мошенничество с банка

Додано: Сер 12 лют, 2020 11:36

GALeon написав: esav написав: Здравствуйте,



Если сработала схема через фейк olx и снятие денег на счет ТАС банка с карты Привата.

.../quote]модно поподробнее о схеме?

Попалась жена при покупке айфона ребенку, без меня Ж(Вот ее месседж:Теперь по порядку :23.11.2019 в 12.00 , находясь в с. Хотяновка, кооператив "#####", улица ###### (номер дома условный, так как еще не оформлен) , я, ##########, со своего телефона пыталась оформить доставку " безопасную покупку" через сайт olx.ua. Товар был мобильный телефон iPhone за 11500грн.Первый раз когда я попыталась закинуть деньги на olx.ua у меня высвечивалась ошибка. Продавец поррекомендовал увеличить лимит. Затем после того как я увеличила лимит и попыталась снова зайти на его объявление на olx.ua, то его объявления уже не было. На мое смс "а где ваше объявление ?" , он ответил, что по ошибке его удалил, но сейчас восстановит и пришлет ссылку. Он присылает ссылку (копия сайта olx только olx.tl) и я с полной уверенностью, что это истинный olx заполняю банковские реквизиты своей карты и отправляю деньги ...Ну дальше вы понимаете. Следак какой то неадекват. Что то тянет. ПИшет откровенную лажу.Появилось время разобраться , чем могу помочь жене.