Здравствуйте,
Если сработала схема через фейк olx и снятие денег на счет ТАС банка с карты Привата.
Полиция вроде открыла провадження. Банк извещен.
Есть ли у кого опыт выбивания с банков ущерб?
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Перелік фінансових компаній, які були під підозрою в шахрайстві. Фінансові піраміди та лохотрони в Україні. Все, що пов'язано з фінансовими схемами, націленими на обман довірливих учасників.
Додано: Сер 12 лют, 2020 02:35
Есть ли успешный опыт возмещения от мошенничество с банка
Здравствуйте,
Если сработала схема через фейк olx и снятие денег на счет ТАС банка с карты Привата.
Полиция вроде открыла провадження. Банк извещен.
Есть ли у кого опыт выбивания с банков ущерб?
Додано: Сер 12 лют, 2020 09:17
Re: Есть ли успешный опыт возмещения от мошенничество с банк
[quote="esav"]Здравствуйте,
Если сработала схема через фейк olx и снятие денег на счет ТАС банка с карты Привата.
.../quote]модно поподробнее о схеме?
Додано: Сер 12 лют, 2020 11:36
Попалась жена при покупке айфона ребенку, без меня Ж(
Вот ее месседж:
Теперь по порядку :
23.11.2019 в 12.00 , находясь в с. Хотяновка, кооператив "#####", улица ###### (номер дома условный, так как еще не оформлен) , я, ##########, со своего телефона пыталась оформить доставку " безопасную покупку" через сайт olx.ua. Товар был мобильный телефон iPhone за 11500грн.
Первый раз когда я попыталась закинуть деньги на olx.ua у меня высвечивалась ошибка. Продавец поррекомендовал увеличить лимит. Затем после того как я увеличила лимит и попыталась снова зайти на его объявление на olx.ua, то его объявления уже не было. На мое смс "а где ваше объявление ?" , он ответил, что по ошибке его удалил, но сейчас восстановит и пришлет ссылку. Он присылает ссылку (копия сайта olx только olx.tl) и я с полной уверенностью, что это истинный olx заполняю банковские реквизиты своей карты и отправляю деньги ...
Ну дальше вы понимаете. Следак какой то неадекват. Что то тянет. ПИшет откровенную лажу.
Появилось время разобраться , чем могу помочь жене.
Додано: Сер 12 лют, 2020 18:10
Ущерб если возмещает, то не банк, а мошенник. Сам банк тут ни при чем вообще, будет решение суда о взыскании со счетов мошенника - вернут
Банальный фишинг. Банк в данном случае никакой ответственности не несет, потерпервший сам ввел данные своей карты на фейковом ресурсе, еще и видимо подтвердил кодом из смс о списании.
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