Додано: П'ят 29 тра, 2026 22:50

Hotab написав: rjkz

Це вже питання не цього топіку, та все ж..

А що, в загальному випадку, без привʼязки до нерухомості Києва, якщо ви почнете p2p перекази з своїх українських карт (теоретично ви їх все ще можете дистанційно відкривати) на свою карту в США по 1-2 тисячі дол щомісяця (але таких укр банків банків скажімо 5, і відповідно сума щомісяця 5-10 тис дол) , то в США моніторинг нажабить вас? Все одно спитає «звідки дєньгі, Зін?»

І їх не влаштує договір продажу нерумлсті в Києві, наприклад?

Наступний варіант.. Продаж, в Києві конвертація в USDT, витрачати в США невеликими сумами на побутові проблеми , без всяких там «купив Додж за 50 куе»

Начнем с того, что у меня нет счетов в Украине.Это первое.Второе. О любом счете с балансом в 10+ куе надо информировать американскую налоговую.Третье.О всех поступлениях надо информировать американскую налоговую.Четвертое.Нельзя в жизни избежать 2-х вещей - смерти и уплаты налогов.Причем если уплату налогов я воспринимаю как неизбежное, то проблемы с американской налоговой ввиду странностей с денежными телодвижениями не хочу совершенно. Американская налоговая вообще-то людей редко беспокоит, но когда это начинается - мало не покажется.Пятое.У меня есть веские основания полагать, что американская налоговая знает все и обо всех. Но я не уверен, что рядовой чиновник будет париться тем, чтобы вникать в то, как пяткой левой ноги граждане Украины чешут правое ухо, чтобы вывести абсолютно легальные деньги ибо сам вывод с точки зрения украинской системы нелегален.Шестое.Учитывая вышеизложенное, пока не будет простого и понятного для американской стороны пути от продажи недвиги в Украине до их поступления в банк США, начинать это даже не стоит.