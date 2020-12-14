RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12822128231282412825
Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2026 22:43

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  rjkz написав:Условно, есть доход, с которого платится (повтрюсь, без конкретики, условно), 30% налогов. И тут сверху "падает" доход, а он в чистом виде, от продажи хаты.
И это уже вполне может выскочить в брекет 40-45%.

Не может ни при каких вариантах.
Вы принципиально не читаете, что ответил именно Вам?
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
TUR
Аватар користувача
 
Повідомлень: 331
З нами з: 05.04.19
Подякував: 12 раз.
Подякували: 70 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2026 22:50

  Hotab написав:rjkz
Це вже питання не цього топіку, та все ж..
А що, в загальному випадку, без привʼязки до нерухомості Києва, якщо ви почнете p2p перекази з своїх українських карт (теоретично ви їх все ще можете дистанційно відкривати) на свою карту в США по 1-2 тисячі дол щомісяця (але таких укр банків банків скажімо 5, і відповідно сума щомісяця 5-10 тис дол) , то в США моніторинг нажабить вас? Все одно спитає «звідки дєньгі, Зін?»
І їх не влаштує договір продажу нерумлсті в Києві, наприклад?
Наступний варіант.. Продаж, в Києві конвертація в USDT, витрачати в США невеликими сумами на побутові проблеми , без всяких там «купив Додж за 50 куе»
Я дійсно погано уявляю життя в США, в Європі поступово освоїти сотню тисяч євро не надто велика проблема


Начнем с того, что у меня нет счетов в Украине.
Это первое.
Второе. О любом счете с балансом в 10+ куе надо информировать американскую налоговую.
Третье.
О всех поступлениях надо информировать американскую налоговую.
Четвертое.
Нельзя в жизни избежать 2-х вещей - смерти и уплаты налогов.
Причем если уплату налогов я воспринимаю как неизбежное, то проблемы с американской налоговой ввиду странностей с денежными телодвижениями не хочу совершенно. Американская налоговая вообще-то людей редко беспокоит, но когда это начинается - мало не покажется.
Пятое.
У меня есть веские основания полагать, что американская налоговая знает все и обо всех. Но я не уверен, что рядовой чиновник будет париться тем, чтобы вникать в то, как пяткой левой ноги граждане Украины чешут правое ухо, чтобы вывести абсолютно легальные деньги ибо сам вывод с точки зрения украинской системы нелегален.
Шестое.
Учитывая вышеизложенное, пока не будет простого и понятного для американской стороны пути от продажи недвиги в Украине до их поступления в банк США, начинать это даже не стоит.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18542
З нами з: 31.01.12
Подякував: 8919 раз.
Подякували: 5662 раз.
 
Профіль
 
14
10
7
Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2026 23:52

  TUR написав:
  rjkz написав:Единственное что, теперь уже стоит еще и вопрос в том,что в США прогрессивное налогообложение, и помимо налогов в Украине, вся продажа будет вписана в доход.
и это будет означать офигенный такс брекет.

Будет, но вывод о сумме налога неправильный.
Как резидент США вы подпадаете под Capital Gains Tax.
На ваших суммах (до 545 500 долл США) это 15%. Если сумма больше - 20%.
А если подается совместная декларация (Married Filing Jointly) - то до 99 тыс долл - вообще 0 %. При одиночной декларации 0% до 49 500 долл.

Но вы, при продаже в Киеве недвижимости, должны будете уплатить 23% (18+5) как нерезидент. Это по правилам и если не скрывать резидентсво США.
Между Украиной и США действует Конвенція між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки про уникнення подвійного оподаткування.
По ней в зачет пойдет 18% уплаченных в Украине.

Итого - ничего платить в США не придется (ну или 2% на реально больших суммах) и деньги будут "белыми".
Написал в общих чертах. А вот нюансы -
проконсультируйтесь с лицензированным бухгалтером в США.


Спасибо.
С бухгалтерами тут туго.
Я пришел с конкретным вопросом к лицензированному бухгалтеру и решением этого вопроса "Так можнно сделать?". Бухгалтер начала мне предлагать "чесать пяткой левой ноги правое ухо". После нескольких повторений сказала "Да, так можно сделать". "Сколько с меня за консультацию?" "40 долларов". "Вот, пожалуйста, спасибо, до свидания".
И еще, тут приходишь к бухгалтеру, который делает твою налоговую декларацию, он ее делает, берет за это деньги, но ответственность за ее правильность несешь ты.
И настолько много нюансов в каждом конкретном случае, что вероятность того, что бухгалтер даст компетентный ответ, достаточно невелика.
Тут как юристы, каждый специализируется на своей теме, а в других профан, так и бухгалтера, каждый знает только часть от всего.
В обчем, хз.
Но есть одна идея. Не знаю или сработает.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18542
З нами з: 31.01.12
Подякував: 8919 раз.
Подякували: 5662 раз.
 
Профіль
 
14
10
7
Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2026 23:54

  shapo написав:
  TUR написав:Будет, но вывод о сумме налога неправильный.
Как резидент США вы подпадаете под Capital Gains Tax.
На ваших суммах (до 545 500 долл США) это 15%. Если сумма больше - 20%.
А если подается совместная декларация (Married Filing Jointly) - то до 99 тыс долл - вообще 0 %. При одиночной декларации 0% до 49 500 долл.

Но вы, при продаже в Киеве недвижимости, должны будете уплатить 23% (18+5) как нерезидент. Это по правилам и если не скрывать резидентсво США.
Между Украиной и США действует Конвенція між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки про уникнення подвійного оподаткування.
По ней в зачет пойдет 18% уплаченных в Украине.

Итого - ничего платить в США не придется (ну или 2% на реально больших суммах) и деньги будут "белыми".
Написал в общих чертах. А вот нюансы -
проконсультируйтесь с лицензированным бухгалтером в США.


Знакомый израильтянин с американским гражданством утверждал,что до 350000 баксов заработанных в другой стране за год он в США платить ничего не должен.
Что-то изменилось, от штата зависит или он перепутал шекели с долларами?
Что касается двойного налогообложения,то,как правило в Украине другое резиденство при продаже скрывают чтобы не платить 18% вместо 1% хотя в случае США ,возможно,наоборот, его надо светить


Не знаю точно, несколько лет назад слыщал о 95 000 долларов.
Но там что-то тоже про какой-то штат шлось.
И если шлось про штат, то это про правила штата, а федеральные - это отдельно.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18542
З нами з: 31.01.12
Подякував: 8919 раз.
Подякували: 5662 раз.
 
Профіль
 
14
10
7
Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2026 23:59

  shapo написав:
  TUR написав:
  shapo написав:Знакомый израильтянин с американским гражданством утверждал,что до 350000 баксов заработанных в другой стране за год он в США платить ничего не должен.
Что-то изменилось, от штата зависит или он перепутал шекели с долларами?

Что-то он напутал или вы не поняли.
Наверное он имел ввиду FEIE (Foreign Earned Income Exclusion) - 132 900 долл на сегодня. От штата это не зависит - это федеральные налоги и исключения.
Но, для этого надо быть вне США более 330 дней в году и иметь налоговое резиденство другой страны не менее 1 года.
+ Под это подпадают только доходы от зарплаты.
Пассивный доход (дивиденды, проценты, прирост капитала, пенсия) под исключения не подпадают.
А продажа квартиры - это прирост капитала и там Capital Gains Tax, о котором написал выше


Он точно больше года живёт вне США и доход у него его зарплата


Если речь о продаже квартиры, с чего все началось, то это точно не зарплата.
В США есть много условий по природе дохода и иным условиям.
Поэтому все учесть чтобы нужен ну ооочень квалифицированный бухгалтер.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18542
З нами з: 31.01.12
Подякував: 8919 раз.
Подякували: 5662 раз.
 
Профіль
 
14
10
7
Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2026 00:02

  shapo написав:
  TUR написав:
  shapo написав:Что касается двойного налогообложения,то,как правило в Украине другое резиденство при продаже скрывают чтобы не платить 18% вместо 1% хотя в случае США ,возможно,наоборот, его надо светить

23% вместо 0% в данном случае с Николаем.
Но и скрыть будет не очень просто со штампом "выезд на ПМЖ" в загранпаспорте + доверенность на продажу, выданная в консульстве Украины в США :wink: .
Но это другая тема :wink:


Во-первых, не все ставят штамп " выезд на ПМЖ".
Во-вторых, необязательно доверенность делать в консульстве.
И если квартира своя,то 1+1,5% военный сбор.
А 18+5 это для нерезидентов или если сделка третья и следуюшая в году


У меня не только штамп стоит, но и все что нужно было уведомить, чтобы его получить все уведомлено.
Если доверенность делать не в консульстве, то нужен апостиль, который и ежу понятно чтот делался за границей, а если за границей, то вопрос - его резидент ли ее делал, как бы на поверхности.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18542
З нами з: 31.01.12
Подякував: 8919 раз.
Подякували: 5662 раз.
 
Профіль
 
14
10
7
Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2026 00:12

  TUR написав:
  rjkz написав:Условно, есть доход, с которого платится (повтрюсь, без конкретики, условно), 30% налогов. И тут сверху "падает" доход, а он в чистом виде, от продажи хаты.
И это уже вполне может выскочить в брекет 40-45%.

Не может ни при каких вариантах.
Вы принципиально не читаете, что ответил именно Вам?
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?



Спасибо, прочитал после того как этот пост написал.
Но есть еще сопутствующие моменты, где фигурирует доход.
Хотя это временно.
Над думать и узнавать.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18542
З нами з: 31.01.12
Подякував: 8919 раз.
Подякували: 5662 раз.
 
Профіль
 
14
10
7
  #<1 ... 12822128231282412825
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2539, 2540, 2541
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
25407 18040167
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 08 тра, 2026 08:13
Frant
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 137, 138, 139
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
1380 6994654
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 кві, 2025 07:40
Investor_K
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 19:29
3 136995
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.