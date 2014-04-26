Знакомый выбрал меня поручителем в МФО

Додано: Сер 12 лют, 2020 11:55

Здравствуйте! Ранее не сталкивался с подобной ситуацией, точно не знаю, как поступить правильно. Несколько дней назад мне позвонили с компании Смартивей, предупредив о том, что мой сын не возвращает кредит. Я сказал просто "До свидания", и положил трубку, не обратив внимание на это. Сегодня мне уже приходит смс о том, что знакомый (ФИО есть) взял кредит, выбрав меня поручителем. Знакомого я не видел больше года, и года 4 назад работали на предприятии. Более того, детей у меня нет.



Как правильнее - игнорировать звонки? Что интересно, даже не уточнили у меня, знаю я человека или нет, готов быть поручителем или нет.