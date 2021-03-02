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Finance.ua: Банк или МФО – где лучше брать кредит?
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Як оформити кредит, нюанси та проблеми, що виникають під час кредитування, кредитні ставки та ризики.
Додано: Сер 14 кві, 2021 10:19
Пропонуємо до обговорення:
Преимущества и недостатки
Нужен потребительский кредит? В Украине это не проблема. Есть банки, у которых наготове сотни кредитных продуктов на все случаи жизни. Есть также МФО, которые в последние годы активно развиваются, и им тоже есть что предложить заемщикам. И те, и другие борются за своего клиента и постоянно улучшают свой сервис. С одной стороны, они – конкуренты, поскольку работают на одном рынке. С другой – они, скорее, дополняют друг друга, чем конкурируют. Вместе с финансовым сервисом ШвидкоГроші мы разбирались, в чем преимущества и недостатки кредитных продуктов одних и других.
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D2
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Додано: Сер 14 кві, 2021 10:19
Итого в банках по данным какого-то сервиса эффективная ставка 51-121% в год. А в тех же довгогрошах 1,15% в день, за 70 дней 1,15*70 = 105%. Итого в год ((1+105/100)^(365/70)-1)*100 = 4122%. А это не на порядок, а почти на два :)
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summacut
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Додано: П'ят 16 кві, 2021 14:50
Від такого спеціалізованого форуму, як finance.ua читачі очікують формування фінансової грамотності та культури. Не можливо взагалі порівнювати банки та МФО. Кредити на незначні суми, короткі строки та аномально високі проценти це прихований елемент грабунку тієї частини населення яка вже дискредитувала себе перед банками, або рівень загальної та фінансової грамотності надзвичайно низький. Краще розкажіть читачам, як вийти з кредитної кабали тим позичальникам, які мають проблемні кредити пере двома десятками МФО з відносно невеликими сумами загального боргу, але дійсно на порядок (а це в 10) та більше суми проблемної заборгованості... Для прозорості експерименту можу запросити деяких робітників нашого виробництва....:І ще більше дивує, що їх негативна кредитна історія доступна та вивчається МФО, але ці контори продовжують втягувати людей в злидні.... На законодавчому рівні залишається неврегульованим питання обмеження МФО у відсоткових ставках та механізмів контролю з боку НБУ (раніше за це відповідав Нацкомфінпослуг, який і створив такий привабливий ринок легального грабунку).
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s_sergey07
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