Знакомый выбрал меня поручителем в МФО

Додано: Сер 12 лют, 2020 13:37

sergiylfc написав: Позвонила мне снова девушка, я обьяснил ей ситуацию, что знакомого не видел очень давно, и звонить мне смысла нет. Ответ меня поразил: "Терпіння вам". И бросили трубку. Молодцы) Позвонила мне снова девушка, я обьяснил ей ситуацию, что знакомого не видел очень давно, и звонить мне смысла нет. Ответ меня поразил: "Терпіння вам". И бросили трубку. Молодцы)

сменить номер не вариант ? КАк говорю я если есть настроение подурачиться ( если нету то просто сбрасываю и сразу в черный список) :1) наш разговор записывается все что вы скажете будет использовано в суде2) назовите ваше ФИО должность , Юридическое название фирмы и точный фактический адрес куда я могу отправить письмо с оплаченными квитанциями ( предложением до судебного урегулирования или любое другое на ваш выбор )3) За ваши действия телефонное хулиганство и угрозы здоровью и жизни я подам в суд по статье 129. Угроза (убийством)( называете любую и так не будут проверять ) уголовного кодекса Украины.обычно уже с первой фразы часто трубку бросают тамесли есть таки желание идти до конца надо получить верное название и адрес Фирмы и написать заявление в милицию или таки подать в суд приложив записи разговоров , можно с юристом подготовить заявление но это уже от 750 грн за суд и1000 грн за подготовку иска юристом зависит от города и юриста, иногда можно и бесплатного юриста найти , но это уже вариант для безработных или пенсионеров которым нечем занятьсяна самом деле вам не скажут настоящее ФИО должность название фирмы и так далее ( по инструкции не положено, да и кто захочет называть свое ФИО) узнать их будет сложно