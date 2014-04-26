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Знакомый выбрал меня поручителем в МФО
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Як оформити кредит, нюанси та проблеми, що виникають під час кредитування, кредитні ставки та ризики.
Додано: Сер 12 лют, 2020 11:55
Здравствуйте! Ранее не сталкивался с подобной ситуацией, точно не знаю, как поступить правильно. Несколько дней назад мне позвонили с компании Смартивей, предупредив о том, что мой сын не возвращает кредит. Я сказал просто "До свидания", и положил трубку, не обратив внимание на это. Сегодня мне уже приходит смс о том, что знакомый (ФИО есть) взял кредит, выбрав меня поручителем. Знакомого я не видел больше года, и года 4 назад работали на предприятии. Более того, детей у меня нет.
Как правильнее - игнорировать звонки? Что интересно, даже не уточнили у меня, знаю я человека или нет, готов быть поручителем или нет.
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sergiylfc
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Додано: Сер 12 лют, 2020 12:02
sergiylfc написав:
Здравствуйте! Ранее не сталкивался с подобной ситуацией, точно не знаю, как поступить правильно. Несколько дней назад мне позвонили с компании Смартивей, предупредив о том, что мой сын не возвращает кредит. Я сказал просто "До свидания", и положил трубку, не обратив внимание на это. Сегодня мне уже приходит смс о том, что знакомый (ФИО есть) взял кредит, выбрав меня поручителем. Знакомого я не видел больше года, и года 4 назад работали на предприятии. Более того, детей у меня нет.
Как правильнее - игнорировать звонки? Что интересно, даже не уточнили у меня, знаю я человека или нет, готов быть поручителем или нет.
Нельзя стать поручителем заочно, даже для сына. Вас просто указали как контактное лицо, и не более, все остальное - просто методы давления коллекторов, вранье и запугивание. Так что можете просто игнорировать, а если начнут назойливо звонить или угрожать - то приготовиться обратиться в прокуратуру, по крайней мере пригрозить им этим
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Додано: Сер 12 лют, 2020 12:04
sergiylfc написав:Здравствуйте! Ранее не сталкивался с подобной ситуацией, точно не знаю, как поступить правильно. Несколько дней назад мне позвонили с компании Смартивей, предупредив о том, что мой сын не возвращает кредит. Я сказал просто "До свидания", и положил трубку, не обратив внимание на это. Сегодня мне уже приходит смс о том, что знакомый (ФИО есть) взял кредит, выбрав меня поручителем. Знакомого я не видел больше года, и года 4 назад работали на предприятии. Более того, детей у меня нет.
Как правильнее - игнорировать звонки? Что интересно, даже не уточнили у меня, знаю я человека или нет, готов быть поручителем или нет.
Забивайте этих козлов в черный список на телефоне, обьяснять им что то бесполезно и разговаривать тоже бесполезно, мне уже 12 лет звонят, сначала пытался обьяснить, что не знаю человека, который взял какой то кредит, потом просто посылал нах, потом надоело, сейчас просто слышу их, прерываю связь и забиваю в черный список.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Додано: Сер 12 лют, 2020 12:08
Спасибо за ответы, просто сотрудник Манивей назвал меня именно поручителем, что и смутило. Тогда просто буду игнорировать и в черный список добавлять контакты, если будут названивать лишний раз. Спасибо!
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Додано: Сер 12 лют, 2020 13:15
Позвонила мне снова девушка, я обьяснил ей ситуацию, что знакомого не видел очень давно, и звонить мне смысла нет. Ответ меня поразил: "Терпіння вам". И бросили трубку. Молодцы)
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sergiylfc
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Додано: Сер 12 лют, 2020 13:37
sergiylfc написав:
Позвонила мне снова девушка, я обьяснил ей ситуацию, что знакомого не видел очень давно, и звонить мне смысла нет. Ответ меня поразил: "Терпіння вам". И бросили трубку. Молодцы)
сменить номер не вариант ? КАк говорю я если есть настроение подурачиться ( если нету то просто сбрасываю и сразу в черный список) :
1) наш разговор записывается все что вы скажете будет использовано в суде
2) назовите ваше ФИО должность , Юридическое название фирмы и точный фактический адрес куда я могу отправить письмо с оплаченными квитанциями ( предложением до судебного урегулирования или любое другое на ваш выбор )
3) За ваши действия телефонное хулиганство и угрозы здоровью и жизни я подам в суд по статье 129. Угроза (убийством)( называете любую и так не будут проверять ) уголовного кодекса Украины.
обычно уже с первой фразы часто трубку бросают там P.S.
если есть таки желание идти до конца надо получить верное название и адрес Фирмы и написать заявление в милицию или таки подать в суд приложив записи разговоров , можно с юристом подготовить заявление но это уже от 750 грн за суд и стартуя от
1000 грн за подготовку иска юристом зависит от города и юриста, иногда можно и бесплатного юриста найти , но это уже вариант для безработных или пенсионеров которым нечем занятьсяP.P.S.
на самом деле вам не скажут настоящее ФИО должность название фирмы и так далее ( по инструкции не положено, да и кто захочет называть свое ФИО) узнать их будет сложно
С начала эпидемического сезона 26 человек умерло от осложнений гриппа. Ни один умерший не был привит против гриппа (с)Міністерство охорони здоров'я України
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Додано: Сер 12 лют, 2020 17:00
Якщо є час та натхнення (с) можно поприкалываться, и пытаться им что-то продать, представиться агентом Орифлейм, канадской компании, свидетелем иеговы и т п. Не стоит называть свое ФИО и вообще никакую информацию о себе, в частности и на вопросы "как к вам обращаться".
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Додано: Пон 17 лют, 2020 10:10
Пожалуста, помогите советом.
Также и мой струдник понабирался "микрокредитов" и перестал их оплачивать.
Шли звонки мне, указывали мне, что я контактное лицо, искали его.
Сегодня приходит сообщение по вайберу, что человек не платит, дал мои данные как поручителя, мне срочно надо позвонить ихнему юристу, указали номер. Пишут мне, что имеют право выслать ко мне домой мобильную группу, обратиться в правоохранительные органы, инициириовать открытие производства по статье "мошенничество".
Правда ли я понимаю, что если никаких документов я не подавал в связи с этм заемщиком и не подписывал никакие договора поручтельства - это все пустые фразы?
Или в моем случае не стоит недооценивать такие претензии ко мне?
Большое спасибо за подсказки!
Востаннє редагувалось ЗІС-5
в Пон 17 лют, 2020 10:54, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 17 лют, 2020 10:56
ЗІС-5 написав:
Правда ли я понимаю, что если никаких документов я не подавал в связи с этм хаемщиком и НЕ подписывал никакие договора поручтельства - это все пустые фразы?
Это всё пустые фразы.
Скажите, что не общаетесь с этим человеком, не знаете где он, жив ли, и не имеете никаких контактных данных
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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