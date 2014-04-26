Самое смешное тут то что даже если бы подписывал - такие вот угрозы про мобильную группу 100% пустые.
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Додано: Пон 17 лют, 2020 11:14
Re: Знакомый выбрал меня поручителем в МФО
Самое смешное тут то что даже если бы подписывал - такие вот угрозы про мобильную группу 100% пустые.
Mind the gap.
Додано: Пон 17 лют, 2020 11:39
Больше скажу к вам никто не будет приходить, и ничего не будут в реальности делать, кроме звонков по графику и стандартных СМСок. Это у них алгоритм такой забит.
По как-то упоминавшему мною одному кадру, который ляпнул меня в качестве поручителя, и потом умер. Я даже узнал где он похоронен. И после очередного звонка - знаете где его найти, я говорю записывайте - Западное кладбище, участок такой-то, ряд такой-то.
Записали. Через пару дней СМС-ка - ФИО(не моё, а должника) мы вечером будем у вас, всё расскажем соседям.
Потом еще мног раз звонили, и каждый раз записывали номер участка.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Вів 18 лют, 2020 08:56
Re: Знакомый выбрал меня поручителем в МФО
узнал, что сегодня направлено сообщение заемщику с текстом - пишут ему, что будет передано заявление в отдел Нацполиции по ст. 190 ККУ (финмошенничество), а "...дюди, которых вы указали в договоре - будут проходить по делу как свидетели и возможно как соучастники, на момент следствия они также будут внесены в черный список УБКИ".
Никоим образом не поддерживаю действия заемщика, я не знаю почему он не возвращает, но никак не пойму - неужели УБКИ в данном случае меня действительно может внести в черный спиок?
Додано: Вів 18 лют, 2020 10:07
Re: Знакомый выбрал меня поручителем в МФО
Высосанная из пальца больная фантазия.
Нет, так как это уже будет уголовное преступление и врядли УБКИ пойдет на такое только потому что ее попросит какая-то ноунейм контора Рога и копыта.
Mind the gap.
Додано: Вів 18 лют, 2020 10:13
Никто ничего никуда не будет подавать ни в какую полицию, забейте полностью на это, если сильно переживаете, то просто поменяйте СИМ-ку.
Не знаю ни одного случая, чтобы за невыплату быстрогрошей разных подавали в полицию )))
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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