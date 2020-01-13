|
|
|
Джефф Безос купив маєток за рекордні для Лос-Анджелеса...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 14 лют, 2020 09:31
Пропонуємо до обговорення:
Засновник компанії Amazon і найбагатша людина в світі Джефф Безос купив у медіамагната Девіда Геффена особняк - Warner Estate в Беверлі-Хіллз за $165 млн, повідомляє The Wall Street Journal. Для Лос-Анджелеса ця угода стала рекордною.
Дивися повний текст Джефф Безос купив маєток за рекордні для Лос-Анджелеса $165 млн (фото)
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 93487
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 131 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: П'ят 14 лют, 2020 09:32
..м-дааа..дача почти любого из "народных судей" в каком-нибудь замызганном районе укр.захолустья выглядит намного привлекательнее и "весомее".. а тут...и 165 "ляма"?!.. за ШО?!... там что картоха лучше растет в этом БеверлиХиллз, или шашлычек вкуснее получается с Калифорнийским душклм, или караси какие особенные водятся в бассейне?!.. тьфу одним словом!!...
-
maestro71
-
-
- Повідомлень: 2044
- З нами з: 09.09.11
- Подякував: 155 раз.
- Подякували: 492 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 14 лют, 2020 11:17
судья живет за забором, и боиться любого шороха. А тут столкьо денег отваливаешь не за домишко, а за то что он расположен в киностолице мира, среди кинозвезд и самых успешнейших и талантливых людей Америки, а возможно и мира
-
redmax11
-
-
- Повідомлень: 256
- З нами з: 04.04.18
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 82 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 14 лют, 2020 17:26
Симпатичненько, прямо как в Крыму...
-
Watcher
-
-
- Повідомлень: 2108
- З нами з: 31.05.09
- Подякував: 206 раз.
- Подякували: 471 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 14 лют, 2020 17:38
крыша облезшая, нищеброд какой-то ваш безос
главное оружие рашистов - ложь
-
trololo
-
-
- Повідомлень: 4529
- З нами з: 16.10.14
- Подякував: 2026 раз.
- Подякували: 1201 раз.
-
- Профіль
-
1
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|