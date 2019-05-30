|
|
|
Штучний інтелект редагуватиме статті на Wikipedia
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 14 лют, 2020 11:42
Пропонуємо до обговорення:
Одна з причин, чому Wikipedia настільки успішна, полягає в тому, що вона значною мірою спирається на внесок користувачів. Це дозволило платформі рости і наповнюватися всілякими статтями і контентом.
Дивися повний текст Штучний інтелект редагуватиме статті на Wikipedia
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 93474
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 131 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: П'ят 14 лют, 2020 11:43
Круто! Щоправда, зі статті я так і не зрозумів, чим це відрізняється від ботів, які використовуються у вікіпедії ще із часів створення Вікіпедії!
-
nsbookmarks
-
-
- Повідомлень: 11
- З нами з: 06.12.17
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|