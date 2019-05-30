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Штучний інтелект редагуватиме
статті на Wikipedia

Штучний інтелект редагуватиме статті на Wikipedia
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 11:42

Штучний інтелект редагуватиме статті на Wikipedia

Пропонуємо до обговорення:
Одна з причин, чому Wikipedia настільки успішна, полягає в тому, що вона значною мірою спирається на внесок користувачів. Це дозволило платформі рости і наповнюватися всілякими статтями і контентом.

Дивися повний текст Штучний інтелект редагуватиме статті на Wikipedia.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 11:43

Круто! Щоправда, зі статті я так і не зрозумів, чим це відрізняється від ботів, які використовуються у вікіпедії ще із часів створення Вікіпедії!
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