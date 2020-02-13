У зовнішній торгівлі України на країни ЄС припадає 43%, при цьому стрімко й без будь-якої державної підтримки зростає торгівля з Китаєм.
Дивися повний текст В Україні можуть поєднатися капітали КНР і ЄС - Кулеба.
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Додано: П'ят 14 лют, 2020 13:31
В Україні можуть поєднатися капітали КНР і ЄС - Кулеба
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Дивися повний текст В Україні можуть поєднатися капітали КНР і ЄС - Кулеба.
Додано: П'ят 14 лют, 2020 13:31
Ми їх душили душили а вони все одно збільшуютть обсяга торгівлі, мабуть пагано душили?
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